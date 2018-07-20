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Україна наростила експорт до Марокко

Україна наростила експорт до Марокко

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. У січні-травні 2018 р. на 54,7% зріс експорт українських товарів до Марокко. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Посольства України у Мароко в Twitter.

"У січні-травні 2018 р. на 54,7% зріс експорт до Марокко, зокрема у 1,8 рази зернових (685 тис. т., на 122,8 млн. дол.), у 3,2 р. чорних металів і у 2,5 р. масла (4,1 тис. т, на 17,2 млн. дол.)", - сказано у повідомлені.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти Посла Королівства Марокко в Україні пані Фауз Ель Ашабі та запропонував Мароко скасувати візи для українців.

Як повідомляв УНН, протягом січня-травня 2018 року Україна наростила експорт та імпорт товарів. Водночас обсяги імпорту перевищили обсяги експорту на 2 млрд 54,9 млн доларів. Про це повідомили у Державній службі статистики України.

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