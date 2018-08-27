Украина наращивает запасы угля третью неделю подряд
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В течение недели уровень запасов угля газовой и антрацитовой групп на украинских ТЭС и ТЭЦ увеличился на 6,7%. На прошлой неделе прирост составлял 5%. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает УНН.
В частности, по состоянию на 20 августа 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранилось 1 млн 725 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. При этом по состоянию на 27 августа на украинских ТЭС и ТЭЦ хранится 1 млн 840,7 тысяч тонн угля.
Таким образом, за неделю запасы угля выросли на 115,7 тысяч тонн или на 6,7%.
На прошлой неделе уровень запасов угля увеличился на 3%, а перед тем прирост составлял 5%.
Ранее УНН сообщал, что по результатам семи месяцев 2018 года доля импорта каменного угля и антрацита из Российской Федерации достигла почти 62%.