Україна нарощує запаси вугілля третій тиждень поспіль
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Протягом тижня рівень запасів вугілля газової та антрацитової груп на українських ТЕС та ТЕЦ збільшився на 6,7%. Минулого тижня приріст складав 5%. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передає УНН.
Зокрема, станом на 20 серпня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігалося 1 млн 725 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. При цьому станом на 27 серпня на українських ТЕС та ТЕЦ зберігається 1 млн 840,7 тисяч тонн вугілля.
Таким чином за тиждень запаси вугілля зросли на 115,7 тисяч тонн або на 6,7%.
Нагадаємо, минулого тижня рівень запасів вугілля збільшився на 3%, а перед тим приріст складав 5%.
Раніше УНН повідомляв, що за результатами семи місяців 2018 року частка імпорту кам'яного вугілля та антрациту з Російської Федерації сягнула майже 62%.