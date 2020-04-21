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Украина может воспользоваться недостатком хранилищ в мире для хранения нефти - Витренко

Украина может воспользоваться недостатком хранилищ в мире для хранения нефти - Витренко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть. Об этом написал в Facebook исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, комментируя информацию о том, что из-за избыточного предложения нефти цены на нее впервые в истории стали отрицательными, сообщает УНН.

"Цена на нефть в мире пошла в глубокий минус. То есть готовы платить, чтобы забирали нефть. Это можно объяснить тем, что нефть уже негде хранить, и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем", заявил Витренко.

Руководитель Нафтогаза напомнил, что в Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть.

"Один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости", заметил Витренко.

Кроме того, по его словам, в Минобороны было огромное хранилище на 1 млн тонн.

Он считает, что бизнес по хранению нефти сейчас самый прибыльный, поэтому нужно "не упустить возможности и максимально их монетизировать".

"С газом в Европе ситуация пока иная, но уже не знаешь чего ожидать. Может наши газохранилища тоже скоро станут самым прибыльным бизнесом", написал Витренко.

Он предупредил, что в Украине есть "почти консенсус, что нужно стараться сохранять больше не российской нефти, а из других нефтедобывающих стран".

Зато в США хватает емкостей для хранения нефти до ноября при действующих темпах добычи и потребления.

Напомним, впервые в истории цена нефти WTI стала отрицательной.

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