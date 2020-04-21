Україна може скористатись браком сховищ у світі для зберігання нафти — Вітренко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту. Про це написав у Facebook виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, коментуючи інформацію про те, що через надлишкову пропозицію нафти ціни на неї вперше в історії стали негативними, повідомляє УНН.
"Ціна на нафту в світі пішла в глибокий мінус. Тобто готові платити, щоб забирали нафту. Це можна пояснити тим, що нафту вже немає де зберігати, і неможливо припинити видобуток без значних втрат у майбутньому", заявив Вітренко.
Керівник Нафтогазу нагадав, що в Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту.
"Один працюючий завод (Кременчук) зі значними ємкостями для зберігання, а також багато нафтопереробних заводів, які давно зупинені, але на яких принаймні були такі ємкості", зауважив Вітренко.
Крім того, за його словами, в Міноборони було величезне сховище на 1 млн тон.
Він вважає, що бізнес зі зберігання нафти зараз найбільш прибутковий, тож потрібно "не проґавити можливості і максимально їх монетизувати".
"З газом в Європі ситуація поки інша, але вже не знаєш чого очікувати. Може наші газосховища теж скоро стануть найбільш прибутковим бізнесом", написав Вітренко.
Він попередив, що в Україні є "майже консенсус, що потрібно намагатися зберігати більше не російської нафти, а з інших нафтовидобуваючих краін".
Натомість, у США вистачає місткостей для зберігання нафти до листопада при чинних темпах видобутку та споживання.
Нагадаємо, вперше в історії ціна нафти WTI стала негативною.