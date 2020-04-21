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Україна може скористатись браком сховищ у світі для зберігання нафти — Вітренко

Україна може скористатись браком сховищ у світі для зберігання нафти — Вітренко

Київ • УНН

 • 16122 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту. Про це написав у Facebook виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, коментуючи інформацію про те, що через надлишкову пропозицію нафти ціни на неї вперше в історії стали негативними, повідомляє УНН.

"Ціна на нафту в світі пішла в глибокий мінус. Тобто готові платити, щоб забирали нафту. Це можна пояснити тим, що нафту вже немає де зберігати, і неможливо припинити видобуток без значних втрат у майбутньому", заявив Вітренко.

Керівник Нафтогазу нагадав, що в Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту.

"Один працюючий завод (Кременчук) зі значними ємкостями для зберігання, а також багато нафтопереробних заводів, які давно зупинені, але на яких принаймні були такі ємкості", зауважив Вітренко.

Крім того, за його словами, в Міноборони було величезне сховище на 1 млн тон.

Він вважає, що бізнес зі зберігання нафти зараз найбільш прибутковий, тож потрібно "не проґавити можливості і максимально їх монетизувати".

"З газом в Європі ситуація поки інша, але вже не знаєш чого очікувати. Може наші газосховища теж скоро стануть найбільш прибутковим бізнесом", написав Вітренко.

Він попередив, що в Україні є "майже консенсус, що потрібно намагатися зберігати більше не російської нафти, а з інших нафтовидобуваючих краін".

Натомість, у США вистачає місткостей для зберігання нафти до листопада при чинних темпах видобутку та споживання.

Нагадаємо, вперше в історії ціна нафти WTI стала негативною.

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