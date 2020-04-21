Україна може скористатись браком сховищ у світі для зберігання нафти — Вітренко

КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту. Про це написав у Facebook виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, коментуючи інформацію про те, що через надлишкову пропозицію нафти ціни на неї вперше в історії стали негативними, повідомляє УНН.