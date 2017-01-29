Украина должна выделять средства для ухода за могилами выдающихся украинцев рубежом - Е.Нищук
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Украина должна выделять средства для ухода за могилами выдающихся украинцев за рубежом. Об этом журналистам после панихиды по Александру Олесю и его жене заявил министр культуры Украины Евгений Нищук, передает корреспондент УНН.
"Этот инцидент даст возможность наибольшее внимание сосредоточить и международным, нашим дипломатическим миссиям держать это на контроле. Очевидно, что нужно выделять средства для того, чтобы именно государство брало на контроль подобные могилы, подобные памятники и заботилось о них", - сказал Е.Нищук.
По его словам государство должно предусматривать заранее такие случаи, как случилось с Александром Олесем и обеспечивать перезахоронения выдающихся украинцев на территории Украины.
По его словам могилы А.Олеся и его жены начнут "Аллею почетных перезахоронений" на Лукьяновском кладбище.
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной принял участие в панихиде по украинскому писателю Александру Олесю во Владимирском соборе столицы .