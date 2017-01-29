Україна має виділяти кошти для догляду за могилами видатних українців закордоном - Є.Нищук
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Україна повинна виділяти кошти для догляду за могилами видатних українців закордоном. Про це журналістам після панахиди за Олександром Олесем та його дружиною заявив міністр культури України Євген Нищук, передає кореспондент УНН.
"Цей інцидент дасть можливість найбільшу увагу зосередити і міжнародним, нашим дипломатичним місіям тримати це на контролі. Очевидно, що потрібно виділяти кошти для того, щоб саме держава брала на контроль подібні могили, подібні пам’ятки і дбала про них",- сказав Є.Нищук.
За його словами держава має передбачати наперед такі випадки, як сталося з Олександром Олесем і забезпечувати перепоховання видатних українців на території України.
За його словами могили О.Олеся та його дружини започаткують "Алею почесних перепоховань" на Лук'янівському цвинтарі.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною взяв участь у панахиді за українським письменником Олександром Олесем у Володимирському соборі столиці.