Украина импортировала из РФ товаров на 4,4 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В январе-июле 2019 года Украина экспортировала в Россию товаров на 1 млрд 890 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.
Импорт украинских товаров из РФ в течение отчетного периода составил 4 млрд 417 млн долл. Отрицательное сальдо внешней торговли Украина - РФ составило 2 млрд 527 млн долл.
Также сообщается, что в 2018 году Украина экспортировала в РФ товаров на 3 млрд 652 млн долл., импортировав при этом товаров на 8 млрд 93 млн долл.
Конкретной структуры закупок с РФ ГФС не приводит.
Напомним, в мае 2018 года Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которые распространяются антироссийские экономические санкции. Так, под ограничительные меры СНБО попали 1748 физических и 756 юридических лиц.
Цель санкций - запретить бизнесу с русскими корнями работать в Украине, однако иногда они касаются и тех компаний, которые работают за пределами нашей страны, но помогают украинским производителям поставлять свой товар на российскую территорию.
Так, например, среди подсанкционных компаний есть российские и белорусские фирмы-посредники ООО "Мир Пива" с регистрацией в Минске и ООО "Белтрейд" (Смоленск, Россия).
По данным Заречного райсуда города Сумы, через ООО "Мир Пива" продукция украинского производителя ООО "Снэк Экспорт" (снэки) поставлялась на территорию РФ и ОРДЛО.
А согласно информации, обнародованной журналистом Денисом Казанским, от ООО "Мир Пива" украинские снэки отправлялись именно на ООО "Белтрейд".
Отметим, что ООО "Снэк Экспорт" принадлежит отцу народного депутата ВР VIII созыва Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.
Добавим, что в СБУ сейчас продолжают расследовать факты продажи снэков ООО "Снэк Экспорт" на оккупированных территориях, в том числе и в Крыму.
Также добавим, что "снэковое дело" семьи Рыбалок готовят к передаче в суд.
Параллельно с этим, СБУ расследует уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены экснардепом Сергеем Рыбалкой.