Україна імпортувала з РФ товарів на 4,4 млрд доларів

ukru
15:05 • 638 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 11280 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 19699 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 70662 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 144557 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 164491 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 152798 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 230639 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159129 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 197042 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1.8 м/с
24 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

22 березня, 06:13 • 85708 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 57697 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 32704 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

10:49 • 37984 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 31258 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 148685 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 230637 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 197040 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 182455 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 149599 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 5732 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 7929 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 18360 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

09:57 • 13812 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 32704 перегляди
Актуальне
Україна імпортувала з РФ товарів на 4,4 млрд доларів

Україна імпортувала з РФ товарів на 4,4 млрд доларів

Київ • УНН

 • 13445 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. У січні-липні 2019 року Україна експортувала в Росію товарів на 1 млрд 890 млн дол. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.

Імпорт українських товарів з РФ протягом звітного періоду становив 4 млрд 417 млн дол. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі Україна - РФ становило 2 млрд 527 млн дол.

Також повідомляється, що у 2018 році Україна експортувала до РФ товарів на 3 млрд 652 млн дол., імпортувавши при цьому товарів на 8 млрд 93 млн дол.

Конкретної структури закупівель з РФ ДФС не приводить.

Нагадаємо, в травні 2018 року Україна оприлюднила оновлені списки компаній, на які поширюються антиросійські економічні санкції. Так, під обмежувальні заходи РНБО потрапили 1748 фізичних та 756 юридичних осіб.

Мета санкцій — заборонити бізнесу з російським корінням працювати в Україні, проте іноді вони стосуються і тих компаній, які працюють за межами нашої країни, але допомагають українським виробникам поставляти свій товар на російську територію.

Так, наприклад, серед підсанкційніх компаній є російські та білоруські фірми-посередники ТОВ “Світ Пива” з реєстрацією у Мінську і ТОВ “Белтрейд” (Смоленськ, Росія).

За даними Зарічного райсуду міста Суми, через ТОВ “Світ Пива” продукція українського виробника ТОВ “Снек Експорт” (снеки) поставлялася на територію РФ і ОРДЛО.

А згідно з інформацією, оприлюдненою журналістом Денисом Казанським, від ТОВ “Світ Пива” українські снеки відправлялися саме на ТОВ “Белтрейд”.

Відзначимо, що ТОВ “Снек Експорт” належить батькові народного депутата ВРУ VIII скликання Сергія Рибалки — Віктору Рибалці.

Додамо, що в СБУ зараз продовжують розслідувати факти продажу снеків ТОВ “Снек Експорт” на окупованих територіях, в тому числі і Криму.

Також додамо, що “снекову справу” сім’ї Рибалок готують до передачі в суд.

Паралельно з цим, СБУ розслідує кримінальне провадження за фактом можливого скоєння державної зради екснардепом Сергієм Рибалкою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,008.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,984.50