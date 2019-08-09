Україна імпортувала з РФ товарів на 4,4 млрд доларів

Імпорт українських товарів з РФ протягом звітного періоду становив 4 млрд 417 млн дол. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі Україна - РФ становило 2 млрд 527 млн дол.

Також повідомляється, що у 2018 році Україна експортувала до РФ товарів на 3 млрд 652 млн дол., імпортувавши при цьому товарів на 8 млрд 93 млн дол.

Конкретної структури закупівель з РФ ДФС не приводить.

Нагадаємо, в травні 2018 року Україна оприлюднила оновлені списки компаній, на які поширюються антиросійські економічні санкції. Так, під обмежувальні заходи РНБО потрапили 1748 фізичних та 756 юридичних осіб.

Мета санкцій — заборонити бізнесу з російським корінням працювати в Україні, проте іноді вони стосуються і тих компаній, які працюють за межами нашої країни, але допомагають українським виробникам поставляти свій товар на російську територію.

Так, наприклад, серед підсанкційніх компаній є російські та білоруські фірми-посередники ТОВ “Світ Пива” з реєстрацією у Мінську і ТОВ “Белтрейд” (Смоленськ, Росія).

За даними Зарічного райсуду міста Суми, через ТОВ “Світ Пива” продукція українського виробника ТОВ “Снек Експорт” (снеки) поставлялася на територію РФ і ОРДЛО.

А згідно з інформацією, оприлюдненою журналістом Денисом Казанським, від ТОВ “Світ Пива” українські снеки відправлялися саме на ТОВ “Белтрейд”.

Відзначимо, що ТОВ “Снек Експорт” належить батькові народного депутата ВРУ VIII скликання Сергія Рибалки — Віктору Рибалці.

Додамо, що в СБУ зараз продовжують розслідувати факти продажу снеків ТОВ “Снек Експорт” на окупованих територіях, в тому числі і Криму.

Також додамо, що “снекову справу” сім’ї Рибалок готують до передачі в суд.

Паралельно з цим, СБУ розслідує кримінальне провадження за фактом можливого скоєння державної зради екснардепом Сергієм Рибалкою.