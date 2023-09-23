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Украина и Канада подписали обновленное соглашение о свободной торговле

Украина и Канада подписали обновленное соглашение о свободной торговле

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-миистр Канады Джастин Трюдо подписали обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Детали

В рамках рабочего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Канаду были подписаны двусторонние документы.

В частности, Глава Украинского государства и глава канадского правительства подписали обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой.

Документ, как ожидается, будет помогать созданию нового благоприятного климата для экономических отношений между двумя странами, для развития торговли товарами и услугами, инвестиций, формирования развитой конкурентоспособной рыночной экономики в соответствии с национальными приоритетами, развития ее ключевых отраслей, осуществления системных реформ и повышения общего благосостояния населения.

Также в присутствии Владимира Зеленского и Джастина Трюдо подписан меморандум о сотрудничестве между ЧАО «Укргидроэнерго» и канадской «Эйкон Констракшн Глобал Сервисес Инкорпорейтед» о сотрудничестве в строительстве гидроэлектростанций в Украине.

Документ предусматривает проработку возможного участия канадской AECON в строительстве Каневской ГАЭС и Каховской ГЭС.

Меморандум скрепили подписями генеральный директор ЧАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота и основатель и председатель «Эйкон Групп Инкорпорейтед» Джон М. Бек.

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