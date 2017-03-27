Украина и дальше будет поддерживать создание сильной Нацгвардии - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Государство и дальше будет поддерживать обновление и строительство сильной Национальной гвардии. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления по случаю третьей годовщины Нацгвардии Украины, передает УНН.
“Нацгвардия аккумулирует самые современные достижения в сфере оборонного строительства, смело внедряет новейшие подходы, усовершенствованные системы управления, связи, логистики, усваивает самые современные образцы вооружения и современной техники. Я уверен в том, что мы и дальше будем поддерживать обновление и строительство современной, сильной Национальной гвардии”, — отметил Президент.
Напомним, П.Порошенко заявил, что 193 нацгвардейца погибли, защищая Украину.