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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и дальше будет поддерживать создание сильной Нацгвардии - П.Порошенко

Украина и дальше будет поддерживать создание сильной Нацгвардии - П.Порошенко

Киев • УНН

 • 6961 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Государство и дальше будет поддерживать обновление и строительство сильной Национальной гвардии. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления по случаю третьей годовщины Нацгвардии Украины, передает УНН.

“Нацгвардия аккумулирует самые современные достижения в сфере оборонного строительства, смело внедряет новейшие подходы, усовершенствованные системы управления, связи, логистики, усваивает самые современные образцы вооружения и современной техники. Я уверен в том, что мы и дальше будем поддерживать обновление и строительство современной, сильной Национальной гвардии”, — отметил Президент.

Напомним, П.Порошенко заявил, что 193 нацгвардейца погибли, защищая Украину.

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