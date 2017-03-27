Україна і далі підтримуватиме створення найсильнішої Нацгвардії — П.Порошенко

“Нацгвардія акумулює найсучасніші досягнення в сфері оборонного будівництва, сміливо впроваджує новітні підходи, вдосконалені системи управління, зв’язку, логістики, засвоює найсучасніші зразки озброєння та сучасної техніки. Я впевнений в тому, що ми і далі будемо підтримувати оновлення і будівництво найсучаснішої, найсильнішою Національної гвардії”, — зазначив Президент.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що 193 нацгвардійці загинули, захищаючи Україну.