Україна і далі підтримуватиме створення найсильнішої Нацгвардії — П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Держава і далі буде підтримувати оновлення і будівництво найсильнішої Національної гвардії. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час виступу з нагоди третьої річниці Нацгвардії України, передає УНН.
“Нацгвардія акумулює найсучасніші досягнення в сфері оборонного будівництва, сміливо впроваджує новітні підходи, вдосконалені системи управління, зв’язку, логістики, засвоює найсучасніші зразки озброєння та сучасної техніки. Я впевнений в тому, що ми і далі будемо підтримувати оновлення і будівництво найсучаснішої, найсильнішою Національної гвардії”, — зазначив Президент.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що 193 нацгвардійці загинули, захищаючи Україну.