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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62776 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 131915 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108239 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110749 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108730 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101400 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106046 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102796 просмотра

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Актуальное
Украина экспортировала 14,4 млн тонн зерна

Украина экспортировала 14,4 млн тонн зерна

Киев  •  УНН

 • 9471 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украина с начала 2017/2018 маркетингового года экспортировала около 14,4 млн тонн зерна, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По данным пресс-службы, в частности, экспортировано пшеницы - более 8,5 млн тонн, из которой продовольственной 4,8 млн тонн, ячменя - 3,5 млн тонн, кукурузы - 1,9 млн тонн.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, также было экспортировано почти 2,1 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса - 1,7 млн тонн, сои - 0,4 млн тонн.

Напомним, по прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в 2017/18 маркетинговом году ожидается урожай зерновых на уровне 62 млн тонн.

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