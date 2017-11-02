Украина экспортировала 14,4 млн тонн зерна

По данным пресс-службы, в частности, экспортировано пшеницы - более 8,5 млн тонн, из которой продовольственной 4,8 млн тонн, ячменя - 3,5 млн тонн, кукурузы - 1,9 млн тонн.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, также было экспортировано почти 2,1 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса - 1,7 млн тонн, сои - 0,4 млн тонн.

Напомним, по прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в 2017/18 маркетинговом году ожидается урожай зерновых на уровне 62 млн тонн.