Украина экспортировала 14,4 млн тонн зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украина с начала 2017/2018 маркетингового года экспортировала около 14,4 млн тонн зерна, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
По данным пресс-службы, в частности, экспортировано пшеницы - более 8,5 млн тонн, из которой продовольственной 4,8 млн тонн, ячменя - 3,5 млн тонн, кукурузы - 1,9 млн тонн.
Кроме того, как сообщили в ведомстве, также было экспортировано почти 2,1 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса - 1,7 млн тонн, сои - 0,4 млн тонн.
Напомним, по прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в 2017/18 маркетинговом году ожидается урожай зерновых на уровне 62 млн тонн.