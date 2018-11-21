Украина без Крыма: очередной сервис приписал полуостров России
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Картографический сервис OpenStreetMap приписал Крым к административным границам России, передает УНН.
OpenStreetMap — это некоммерческий проект по созданию онлайн-карт силами самих пользователей по всему миру. Редактировать карты может каждый зарегистрированный пользователь. Курирует проект британская компания Openstreetmap Foundation.
“Крым является частью административных границ России, а не Украины, пока в Крыму наземный контроль осуществляет Россия. Пределы Крыма будут указаны как спорные, за исключением водных на Черном море и Азовском море, где они не оспариваются”, — говорится в заявлении сервиса.
В OpenStreetMap отметили, что не имеют никакой позиции относительно того, является контроль над Россией законным или нет, “поскольку это не входит в сферу нашей деятельности”.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе стало известно, что чешское издательство Kartografie Praha исправило ошибки в своих картах по Крыму.