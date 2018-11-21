Україна без Криму: черговий сервіс приписав півострів Росії

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Картографічний сервіс OpenStreetMap приписав Крим до адміністративних кордонів Росії, передає УНН.

OpenStreetMap — це некомерційний проект зі створення онлайн-карт силами самих користувачів по всьому світу. Редагувати карти може кожен зареєстрований користувач. Курує проект британська компанія Openstreetmap Foundation.

“Крим є частиною адміністративних кордонів Росії, а не України, допоки в Криму наземний контроль здійснює Росія. Межі Криму будуть зазначені як спірні, за винятком водних на Чорному морі та Азовському морі, де вони не оскаржуються”, — йдеться в заяві сервісу .

В OpenStreetMap зазначили, що не мають жодної позиції стосовно того, чи є контроль над Росією законним чи ні, “оскільки це не входить в сферу нашої діяльності”.

Як повідомляв УНН, минулого тижня стало відомо, що чеське видавництво Kartografie Praha виправило помилки у своїх картах стосовно Криму.

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