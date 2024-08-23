Украинцы за рубежом 24 августа проведут акции в поддержку пленных 24 августа
Киев • УНН
В День Независимости Украины диаспора организует мероприятия в рамках проекта Voices of Captives в более чем 30 городах мира. Цель - выразить поддержку украинским военным и гражданским, которые находятся в российском плену.
Завтра, 24 августа, украинцы за рубежом выйдут на международные акции в рамках проекта Voices of Captives, чтобы выразить поддержку военных и гражданских украинцев, оказавшихся в российской неволе, передает УНН со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Омбудсмена Украины.
Всемирная борьба за свободу и права украинских пленных должна продолжаться до возвращения всех на родную землю!
Акции охватят следующие страны:
Австралия, Сидней
🗓 24.08 ⏳ 16:00 - 18:00 (AEST)
📍: Сиднейская ратуша
Англия, Лондон
🗓 24.08 ⏳ 16:00-18:00
📍: возле статуи Святого Владимира, рядом со станцией Holland Park
Бельгия, Брюссель
🗓 24.08⏳12:00
📍:Парк Синквантера
Бразилия, Сан-Паулу
🗓 25.08 ⏳ 11:00
📍: перед зданием Av. Paulista, 1313
Грузия, Батуми
🗓 24.08 ⏳ 18:00
📍: Площадь Европы
Грузия, Тбилиси
🗓 24.08 ⏳ 19:00
📍: Шествие от Памятника Тарасу Шевченко до Парламента
Дания, Копенгаген
🗓 24.08 ⏳ 13:00
Мирное шествие по городу
📍: Бредгад 64
Дания, Орхус
🗓 24.08 ⏳ 12:00
📍: Лилле Торв, Орхус
Дания, Сквиле
🗓 24.08 ⏳ 16:00
В парке Огаде 26
Ирландия, Дублин
🗓 24.08 ⏳ 10:30
📍: Ха'пенни мост (Ха'пенни мост)
Испания, Валенсия
🗓 24.08 ⏳ 19:00
Шествие по городу
📍: Puerta Del Mar
Испания, Аликанте
🗓 24.08 ⏳ 19:00
📍: шествие по центральной аллее города Аликанте
Испания, Барселона
🗓 24.08 ⏳ 18:00-19:00
Митинг и празднование
📍: Pl. Sant Jaume є
🇮🇹Італія,Рим
🗓 24.08 ⏳18:00
📍:Площадь Республики
Италия, Болонья
🗓 24.08 ⏳16:00
📍: Площадь DELL'UNITA
Канада, Виннипег
🗓 24.08 ⏳ 8:30 утра
ЗАБЕГ ЕДИНСТВА
📍: Вилы возле знака Виннипега
Канада, Эдмонтд
🗓 24.08 ⏳ 13:00
📍: Вайолет Кинг Генри Плаза (99 пр.)
Кипр, Лимасол
🗓 24.08 ⏳ 19:30
📍: Амфитеатр на Молохе
Латвия, Рига
🗓 23.08 ⏳ 18:00
📍: Памятник Свободе
Литва, Вильнюс
🗓 24.08 ⏳ 17:30
📍: Кафедральной площади, возле памятника князю Гедиминасу
Мексика, Мехико-Сити
🗓 24.08 ⏳ 11 утра
Марш солидарности
📍: Памятник Независимости Мексики (Angel de la Indepencia) в Боске де Чапультепек в Мехико.
Германия, Берлин
🗓 24.08 ⏳ 16:00-21:00
📍: Бранденбургские ворота, площадь 18.März
Германия, Гамбург
🗓 24.08 ⏳ 16:30 -18:00
Хода
📍: HAUPTBAHNHOF
(КИРХЕНАЛЛЕ)
Германия, Регенсбург
🗓 24.08 ⏳ 16:00
📍: Haidplatz
Норвегия, Осло
🗓 24.08 ⏳ 13:00
📍: Spikersuppa, Осло
Польша, Варшава
🗓 24.08 ⏳ 17:30
📍: Площадь Замковая
Польша, Краков
🗓 24.08 ⏳ 12:00
📍: Памятник А. Мицкевичу
Польша, Гданьск
🗓 24.08 ⏳ 11:30
📍: Памятник Владимиру Великому (Skwer Chrztu Rusi-Ukrainy)/⏳13:00-14:00 Шествие Независимых
Португалия, Лиссабон
🗓 24.08 ⏳ 17:00
📍: Площадь Маркиза де Помбала, Лиссабон
Румыния, Бухарест
🗓 24.08 ⏳ 10:30-12:00
📍: Площадь возле
Посольства Украины (Bulevardul Aviatorilor, 24)
Словакия, Братислава
🗓 24.08 ⏳16:30
📍: Hlavné námestie
США, Вашингтон
🗓 24.08 ⏳ 17:00
📍: рядом с Белым домом
Турция, Стамбул
🗓 24.08 ⏳ 15:00
📍: Одакуле, Истикляль джаддеси
Венгрия, Будапешт
🗓24.08 ⏳16:00-18:30 забег «Уважаю воинов, бегу за Героев Украины» 19:30-20:30 Шествие к посольству россии
📍: Городской парк, Будапешт, 1146 г
Уэльс, Кардифф
🗓 24.08 ⏳ 13:00-15:00
📍: Центральная библиотека Кардиффа
Франция, Париж
🗓 24.08 ⏳15:30
📍: начало шествия с Place de Breteuil.
Франция, Лион
@liberteua
🗓️ 24.08 ⏳ 17:00
📍: шествие от Площади Терро до Площади Белькур (de place de Terreaux à place Bellecour).
Чехия, Прага
🗓️ 24.08 ⏳18:00
📍: Староместская площадь
Швеция, Стокгольм
🗓️ 24.08 ⏳ 16:00-19:00
📍: Norrmalmstorg (место начала торжественного шествия) и впоследствии Sergels torg (концерт
и выступления)
Шотландия, Эдинбург
🗓️ 24.08 ⏳ 13:00 - 15:00
📍: the Statue of the Duke of Wellington/ ⏳ 16:00 Локация :Национальный памятник Шотландии, Calton Hill