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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы за рубежом 24 августа проведут акции в поддержку пленных 24 августа

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 15:16  •  1995 просмотра

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В День Независимости Украины диаспора организует мероприятия в рамках проекта Voices of Captives в более чем 30 городах мира. Цель - выразить поддержку украинским военным и гражданским, которые находятся в российском плену.

Завтра, 24 августа, украинцы за рубежом выйдут на международные акции в рамках проекта Voices of Captives, чтобы выразить поддержку военных и гражданских украинцев, оказавшихся в российской неволе, передает УНН со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Омбудсмена Украины.

Всемирная борьба за свободу и права украинских пленных должна продолжаться до возвращения всех на родную землю!

Акции охватят следующие страны:

Австралия, Сидней

🗓 24.08 ⏳ 16:00 - 18:00 (AEST)

📍: Сиднейская ратуша

Англия, Лондон

🗓 24.08 ⏳ 16:00-18:00

📍: возле статуи Святого Владимира, рядом со станцией Holland Park

Бельгия, Брюссель

🗓 24.08⏳12:00

📍:Парк Синквантера

Бразилия, Сан-Паулу

🗓 25.08 ⏳ 11:00

📍: перед зданием Av. Paulista, 1313

Грузия, Батуми

🗓 24.08 ⏳ 18:00

📍: Площадь Европы

Грузия, Тбилиси

🗓 24.08 ⏳ 19:00

📍: Шествие от Памятника Тарасу Шевченко до Парламента

Дания, Копенгаген

🗓 24.08 ⏳ 13:00

Мирное шествие по городу

📍: Бредгад 64

Дания, Орхус

🗓 24.08 ⏳ 12:00

📍: Лилле Торв, Орхус

Дания, Сквиле

🗓 24.08 ⏳ 16:00

В парке Огаде 26

Ирландия, Дублин

🗓 24.08 ⏳ 10:30

📍: Ха'пенни мост (Ха'пенни мост)

Испания, Валенсия

🗓 24.08 ⏳ 19:00

Шествие по городу

📍: Puerta Del Mar

Испания, Аликанте

🗓 24.08 ⏳ 19:00

📍: шествие по центральной аллее города Аликанте

Испания, Барселона

🗓 24.08 ⏳ 18:00-19:00

Митинг и празднование

📍: Pl. Sant Jaume є

🇮🇹Італія,Рим

🗓 24.08 ⏳18:00

📍:Площадь Республики

Италия, Болонья

🗓 24.08 ⏳16:00

📍: Площадь DELL'UNITA

Канада, Виннипег

🗓 24.08 ⏳ 8:30 утра

ЗАБЕГ ЕДИНСТВА

📍: Вилы возле знака Виннипега

Канада, Эдмонтд

🗓 24.08 ⏳ 13:00

📍: Вайолет Кинг Генри Плаза (99 пр.)

Кипр, Лимасол

🗓 24.08 ⏳ 19:30

📍: Амфитеатр на Молохе

Латвия, Рига

🗓 23.08 ⏳ 18:00

📍: Памятник Свободе

Литва, Вильнюс

🗓 24.08 ⏳ 17:30

📍: Кафедральной площади, возле памятника князю Гедиминасу

Мексика, Мехико-Сити

🗓 24.08 ⏳ 11 утра

Марш солидарности

📍: Памятник Независимости Мексики (Angel de la Indepencia) в Боске де Чапультепек в Мехико.

Германия, Берлин

🗓 24.08 ⏳ 16:00-21:00

📍: Бранденбургские ворота, площадь 18.März

Германия, Гамбург

🗓 24.08 ⏳ 16:30 -18:00

Хода

📍: HAUPTBAHNHOF

(КИРХЕНАЛЛЕ)

Германия, Регенсбург

🗓 24.08 ⏳ 16:00

📍: Haidplatz

Норвегия, Осло

🗓 24.08 ⏳ 13:00

📍: Spikersuppa, Осло

Польша, Варшава

🗓 24.08 ⏳ 17:30

📍: Площадь Замковая

Польша, Краков

🗓 24.08 ⏳ 12:00

📍: Памятник А. Мицкевичу

Польша, Гданьск

🗓 24.08 ⏳ 11:30

📍: Памятник Владимиру Великому (Skwer Chrztu Rusi-Ukrainy)/⏳13:00-14:00 Шествие Независимых

Португалия, Лиссабон

🗓 24.08 ⏳ 17:00

📍: Площадь Маркиза де Помбала, Лиссабон

Румыния, Бухарест

🗓 24.08 ⏳ 10:30-12:00

📍: Площадь возле

Посольства Украины (Bulevardul Aviatorilor, 24)

Словакия, Братислава

🗓 24.08 ⏳16:30

📍: Hlavné námestie

США, Вашингтон

🗓 24.08 ⏳ 17:00

📍: рядом с Белым домом

Турция, Стамбул

🗓 24.08 ⏳ 15:00

📍: Одакуле, Истикляль джаддеси

Венгрия, Будапешт

🗓24.08 ⏳16:00-18:30 забег «Уважаю воинов, бегу за Героев Украины» 19:30-20:30 Шествие к посольству россии

📍: Городской парк, Будапешт, 1146 г

Уэльс, Кардифф

🗓 24.08 ⏳ 13:00-15:00

📍: Центральная библиотека Кардиффа

Франция, Париж

🗓 24.08 ⏳15:30

📍: начало шествия с Place de Breteuil.

Франция, Лион

@liberteua

🗓️ 24.08 ⏳ 17:00

📍: шествие от Площади Терро до Площади Белькур (de place de Terreaux à place Bellecour).

Чехия, Прага

🗓️ 24.08 ⏳18:00

📍: Староместская площадь

Швеция, Стокгольм

🗓️ 24.08 ⏳ 16:00-19:00

📍: Norrmalmstorg (место начала торжественного шествия) и впоследствии Sergels torg (концерт

и выступления)

Шотландия, Эдинбург

🗓️ 24.08 ⏳ 13:00 - 15:00

📍: the Statue of the Duke of Wellington/ ⏳ 16:00 Локация :Национальный памятник Шотландии, Calton Hill

Антонина Туманова

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