Українці за кордоном 24 серпня проведуть акції на підтримку полонених

Завтра, 24 серпня, українці за кордоном вийдуть на міжнародні акції у межах проєкту Voices of Captives, аби висловити підтримку військових та цивільних українців, що опинилися в російській неволі, передає УНН із посиланням на повідомлення у Telegram-каналі Омбудсмена України.

Всесвітня боротьба за свободу та права українських полонених повинна тривати до повернення усіх на рідну землю!

Акції охоплять такі країни:

Австралія, Сідней

🗓 24.08 ⏳ 4:00pm - 6:00pm (AEST)

📍: Sydney Town Hall

Англія, Лондон

🗓 24.08 ⏳ 16:00-18:00

📍: near the St Volodymyr statue, next to Holland Park station

Бельгія, Брюссель

🗓 24.08⏳12:00

📍:Park Cinquantenaire

Бразилія, Сан Паулу

🗓 25.08 ⏳ 11:00

📍: перед будівлею Av. Paulista, 1313

Грузія, Батумі

🗓 24.08 ⏳ 18:00

📍: Площа Європи

Грузія, Тбілісі

🗓 24.08 ⏳ 19:00

📍: Хода від Памʼятника Тарасу Шевченку до Парламенту

Данія, Копенгаген

🗓 24.08 ⏳ 13:00

Мирна хода містом

📍: Bredgade 64

Данія, Орхус

🗓 24.08 ⏳ 12:00

📍: Lille Torv, Aarhus

Данія, Сквіле

🗓 24.08 ⏳ 16:00

📍:у парку Ågade 26

Ірландія, Дублін

🗓 24.08 ⏳ 10:30

📍: Хаʼпенні міст (Ha’penny bridge)

Іспанія, Валенсія

🗓 24.08 ⏳ 19:00

Хода містом

📍: Puerta Del Mar

Іспанія, Аліканте

🗓 24.08 ⏳ 19:00

📍: хода центральною алею міста Аліканте

Іспанія, Барселона

🗓 24.08 ⏳ 18:00-19:00

Мітинг та святкування

📍: Pl. Sant Jaume є

🇮🇹Італія,Рим

🗓 24.08 ⏳18:00

📍:Piazza della Repubblica

Італія, Болонья

🗓 24.08 ⏳16:00

📍: Площа DELL'UNITÀ

Канада, Вінніпег

🗓 24.08 ⏳ 8:30am

ЗАБІГ ЄДНОСТІ

📍: The Forks Near the Winnipeg Sign

Канада, Едмонтд

🗓 24.08 ⏳ 13:00

📍: Violet King Henry Plaza (99 Ave)

Кіпр, Лімасол

🗓 24.08 ⏳ 19:30

📍: Амфітеатр на Молосі

Латвія, Рига

🗓 23.08 ⏳ 18:00

📍: Brīvības piemineklis

Литва, Вільнюс

🗓 24.08 ⏳ 17:30

📍: Кафедральній площі, біля пам'ятника князю Гедимінасу

Мексика, Мехіко-сіті

🗓 24.08 ⏳ 11 am

Марш солідарності

📍: Monument to the Independence of Mexico (Angel de la Indepencia) to Bosque de Chapultepec in Mexico City.

Німеччина, Берлін

🗓 24.08 ⏳ 16:00-21:00

📍: Brandenburg Gate, Platz des 18.März

Німеччина, Гамбург

🗓 24.08 ⏳ 16:30 -18:00

Хода

📍: HAUPTBAHNHOF

(KIRCHENALLEE)

Німеччина, Регенсбург

🗓 24.08 ⏳ 16:00

📍: Haidplatz

Норвегія, Осло

🗓 24.08 ⏳ 13:00

📍: Spikersuppa, Oslo

Польща, Варшава

🗓 24.08 ⏳ 17:30

📍: Площа Замкова

Польща, Краків

🗓 24.08 ⏳ 12:00

📍: Pomnik A Mickiewicza

Польща, Гданськ

🗓 24.08 ⏳ 11:30

📍: Пам’ятник Володимиру Великому (Skwer Chrztu Rusi-Ukrainy)/⏳13:00-14:00 Хода Незалежних

Португалія, Лісабон

🗓 24.08 ⏳ 17:00

📍: Praça Marquês de Pombal, Lisboa

Румунія, Бухарест

🗓 24.08 ⏳ 10:30-12:00

📍: Площа біля

Посольства України (Bulevardul Aviatorilor, 24)

Словаччина, Братислава

🗓 24.08 ⏳16:30

📍: Hlavné námestie

США, Вашингтон

🗓 24.08 ⏳ 5pm

📍: next to the White House

Туреччина, Стамбул

🗓 24.08 ⏳ 15:00

📍: Одакулє, Істікляль джаддесі

Угорщина, Будапешт

🗓24.08 ⏳16:00-18:30 забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" 19:30-20:30 Хода до посольства росії

📍: Városliget, Budapest, 1146

Уельс, Кардіфф

🗓 24.08 ⏳ 13:00-15:00

📍: Cardiff Central Library

Франція, Париж

🗓 24.08 ⏳15:30

📍: початок ходи з Place de Breteuil.

Франція, Ліон

@liberteua

🗓️ 24.08 ⏳ 17:00

📍: хода від Площі Терро до Площі Белькур (de place de Terreaux à place Bellecour).

Чехія, Прага

🗓️ 24.08 ⏳18:00

📍: Староміська площа

Швеція, Стокгольм

🗓️ 24.08 ⏳ 16:00-19:00

📍: Norrmalmstorg (місце початку урочистої ходи) та згодом Sergels torg (концерт

та виступи)

Шотландія, Едінбург

🗓️ 24.08 ⏳ 13:00 - 15:00

📍: the Statue of the Duke of Wellington/ ⏳ 16:00 Локація :Національний памʼятник Шотландії, Calton Hill