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Украинцы за границей смогут получить налоговый код по упрощенной цифровой процедуре: как это сделать бесплатно

Киев • УНН

 • 302 просмотра

МИД и ГНС расширили доступ к регистрации РНОКПП для всех граждан Украины за границей. Услуга доступна с 30 июля через е-Консул или консульства.

Украинцы за границей смогут получить налоговый код по упрощенной цифровой процедуре: как это сделать бесплатно

Министерство иностранных дел Украины совместно с Государственной налоговой службой Украины расширяют доступ граждан Украины, находящихся за границей, к услуге регистрации лица в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков с оформлением карточки налогоплательщика в электронной форме (РНОКПП), передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

В МИД напомнили, что ранее в этом году была внедрена пилотная ветка сервиса — оформление РНОКПП детям до 18 лет по заявлению одного из родителей, подаваемому через электронный кабинет системы "е-Консул" или через посольство или консульство Украины.

С 30 июля возможность воспользоваться услугой стала доступной для любого гражданина Украины, находящегося за границей и имеющего действительный документ, удостоверяющий личность. 

Заявление о получении услуги может подаваться:

• гражданами Украины в возрасте от 14 лет. Для подачи заявления необходимо лично обратиться в ближайшее посольство или консульское учреждение Украины;

• через представителя, действующего на основании нотариально заверенной доверенности или соответствующего документа, подтверждающего полномочия законного представителя лица (опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели детских домов семейного типа, патронатные воспитатели, руководители соответствующих институциональных учреждений и т.д.). Заявление можно подать как онлайн через собственный электронный кабинет в системе "е-Консул", так и в посольство или консульство. 

В дипведомстве подчеркнули, что самостоятельная подача заявления через собственный электронный кабинет в системе "е-Консул" осуществляется бесплатно; в случае подачи заявления через посольство или консульское учреждение Украины взимается консульский сбор за автоматизированную обработку данных (40 дол. США / 37 евро).

Продолжаем работу по цифровизации и упрощению доступа к государственным услугам для граждан Украины за границей. Каждая такая реформа — это об уважении государства к своим гражданам. А когда есть чувство уважения, то есть мотивация сохранять связи с Украиной и единство нашего народа на родной земле и на всех континентах 

— отметил глава МИД Андрей Сибига.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, в Министерстве иностранных дел Украины прорабатывают возможность выдачи идентификационных кодов украинцам за границей непосредственно в дипломатических представительствах.

Антонина Туманова

Общество
Государственная налоговая служба Украины
Андрей Сибига
Украина