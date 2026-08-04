Украинцы установили новый рекорд инвестиций в ОВГЗ
Киев • УНН
В июле украинцы инвестировали в ОВГЗ рекордную сумму, увеличив портфель до 159,3 млрд грн. В целом за январь-июль госбюджет получил 310,2 млрд грн от размещения облигаций.
Украинцы в июле обновили рекорд по объему инвестиций в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), к которым относятся и военные облигации, сообщили в Министерстве финансов, пишет УНН.
В июле 2026 года объем инвестиций граждан в ОВГЗ достиг очередного рекорда. По состоянию на 3 августа 2026 года портфель ОВГЗ в собственности физических лиц достиг 159,3 млрд грн - это самый высокий показатель за всю историю внутреннего рынка государственных облигаций
Как сообщается, только за июль вложения граждан выросли более чем на 9,3 млрд гривен.
Общий объем ОВГЗ в обращении составил 2 трлн гривен. Крупнейшими владельцами государственных облигаций остаются банковские учреждения, чей портфель вырос до 933 млрд гривен. Рост вложений также зафиксирован среди юридических лиц, страховых компаний и нерезидентов.
В июле Минфин провел 13 аукционов по размещению ОВГЗ, по результатам которых в государственный бюджет привлечено более 40,95 млрд грн в эквиваленте. Средневзвешенный уровень доходности размещенных облигаций составил 12,84%.
Кроме того, в июле состоялся switch-аукцион ОВГЗ. Объем удовлетворенных заявок составил 15 млрд грн по номинальной стоимости.
В целом по результатам аукционов по размещению ОВГЗ в январе–июле 2026 года в государственный бюджет привлечено 310,2 млрд грн, из которых 230 млрд грн - на аукционах по размещению и 80,2 млрд грн - на аукционах обмена.
Экономика Украины за квартал ускорила рост04.08.26, 14:34 • 23119 просмотров