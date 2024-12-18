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Украинский культурный фонд и Благотворительный фонд "МХП-Громаде" заключили Меморандум о сотрудничестве и партнерстве

Украинский культурный фонд и Благотворительный фонд "МХП-Громаде" заключили Меморандум о сотрудничестве и партнерстве

Киев  •  УНН

 • 5584 просмотра

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Украинский культурный фонд и Благотворительный фонд "МХП-Громаде" заключили Меморандум о сотрудничестве и партнерстве.

Во вторник, 17 декабря, Украинский культурный фонд и Благотворительный фонд "МХП-Громаді" заключили Меморандум о сотрудничестве и партнерстве, который призван способствовать развитию сферы культуры и креативных индустрий Украины. Документ подписали исполнительный директор УКФ Анастасия Образцова и директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александр Пахолюк, пишет УНН.

Целью Меморандума является усиленная поддержка культурно-художественных инициатив в громадах вне агломераций и областных центров, привлечение людей к созданию качественного культурного продукта и обеспечение равного доступа к культурным услугам.

Анастасия Образцова, исполнительный директор УКФ, выразила надежду, что заключенный Меморандум поможет украинским громадам стать центрами культурной жизни, укрепить культурные связи и производить проекты для культурного возрождения региональных инициатив. 

"Мы в УКФ видим критическую необходимость дальнейшего укрепления партнерских связей между государством и социально-ответственным украинским бизнесом для долгосрочной поддержки культуры, поэтому продолжаем активную работу по поиску и привлечению новых партнеров. Раскрыть культурный потенциал громад, сделать культуру в регионах доступной и близкой для их жителей с возможностью творить, развиваться и вдохновляться - это то, что заложено в подписанный документ. Благодарна "МХП-Громаді" за поддержку локальных культурных инициатив", - отметила Анастасия Образцова при заключении Меморандума. 

Согласно достигнутым договоренностям, стороны будут сотрудничать, в частности, для внедрения совместного ЛОТа (подпрограммы) "Культура в фокусе громад" грантовой программы Украинского культурного фонда "Культура. Регионы". Цель программы заключается в поддержке и содействии созданию новых актуальных культурно-художественных проектов, которые среди прочего будут укреплять украинскую идентичность в условиях войны, показывать миру сопротивление украинского народа российской вооруженной агрессии, поддерживать дух борьбы за свободу и независимость Украины, а также ветеранов и их семей.

Александр Пахолюк, директор БФ "МХП-Громаді", отметил, что доступ к подобному финансированию для проектов в громадах - важный шаг в усилении и формировании украинской идентичности. Ведь сейчас именно в громадах происходит много трансформационных изменений: от открытия собственной истории до начала важных локальных инициатив.

"Благотворительный фонд "МХП-Громаді" уже 10 лет работает в громадах, меняя там жизнь к лучшему. Культура является неотъемлемым элементом развития регионов, а сегодня - еще и средством сопротивления. Она является фундаментом для сохранения исторической памяти, национальных традиций и духовных ценностей, которые объединяют общество и которые отстаивают наши военные. Поэтому для нас, как Фонда, который развивает и восстанавливает громады, запуск совместных инициатив с таким мощным партнером, как УКФ, является стимулом для масштабирования и роста", - отметил Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді". 

Напомним

Украинский культурный фонд (УКФ) - государственный инвестор развития культуры и креативных индустрий Украины. Институт основан в 2017 году на основании Закона Украины "Об Украинском культурном фонде". Поддержка индивидуальных, национальных и международных культурно-художественных проектов осуществляется на конкурсной основе в рамках семи секторов: аудиальное искусство, визуальное искусство, аудиовизуальное искусство, культурное наследие, литературное дело, перформативное и сценическое искусство, культурные и креативные индустрии. В течение семи лет своей деятельности Фонд профинансировал 2717 проектов. Сумма инвестированных средств в них составляет более 1,6 млрд грн, а количество охваченной Фондом аудитории - 53 млн человек.

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал деятельность в 2015 году с помощи громадам в решении их социальных, экономических и экологических проблем. Фонд работает в 13 областях Украины и в более чем 700 населенных пунктах. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников, громады, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию. Одним из важных векторов работы Фонда является поддержка культурных инициатив (издание книг, поддержка создания фильмов, помощь локальным музеям и т.д.). С начала полномасштабной войны на это "МХП-Громаді" направил более 80 млн грн. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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