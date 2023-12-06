Украинские военные уже прорвали две из трех линий обороны рф - Умеров
Киев • УНН
Украинские войска прорвали первые две российские линии обороны, заявил министр обороны Рустем Умеров. Украина также освободила 50% своей территории от российского контроля.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинские военные на фронте прошли уже через первую и вторую линию обороны армии рф и у Украины есть план на следующий год. Об этом он сказал в интервью американскому каналу FOX News, сообщает УНН.
Есть линии обороны, мы уже прошли через первую и вторую, и находимся между второй и третьей
Министр обороны напомнил, что украинские военные уже деоккупировали 50% нашей территории.
"Наносим поражение россии на нашей земле, восстановили территории. И теперь у нас есть план на 2024 год", - отметил Умеров.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 335 110 человек и тысяч единиц военной техники.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 по пунктам управления и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника.
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Украинские военные уже прорвали две из трех линий обороны рф - Умеров
Украинские войска прорвали первые две российские линии обороны, заявил министр обороны Рустем Умеров. Украина также освободила 50% своей территории от российского контроля.
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