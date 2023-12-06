Украинские военные уже прорвали две из трех линий обороны рф - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинские военные на фронте прошли уже через первую и вторую линию обороны армии рф и у Украины есть план на следующий год. Об этом он сказал в интервью американскому каналу FOX News, сообщает УНН.

Есть линии обороны, мы уже прошли через первую и вторую, и находимся между второй и третьей - заявил Умеров.

Министр обороны напомнил, что украинские военные уже деоккупировали 50% нашей территории.

"Наносим поражение россии на нашей земле, восстановили территории. И теперь у нас есть план на 2024 год", - отметил Умеров.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 335 110 человек и тысяч единиц военной техники.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 по пунктам управления и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника.

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