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Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 05:45  •  4087 просмотра

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Украинские военные уничтожили вражеский беспилотник "Шахид" в Синельниковском районе, а во время российских артиллерийских обстрелов в Никопольском районе обошлось без жертв.

Украинские военные сбили на Днепропетровщине вражеский дрон. БПЛА уничтожили в небе над Синельниковским районом. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Вечером наши защитники уничтожили в небе над областью вражеский беспилотник. Сбили шахед в Синельниковском районе. Спасибо, ПвК "Восток"

говорится в сообщении.

Детали

Также в ночь на 12 декабря российская армия ударила из артиллерии по Покровской и Марганецкой общинам, что на Никопольщине. Погибших и раненых нет.

В других районах Днепропетровщины ночью было спокойно.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Українські військові збили ворожий безпілотник на Дніпропетровщині
Ukrainian military shoots down enemy drone in Dnipropetrovs'k region
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Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

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