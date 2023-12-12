Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине
Киев • УНН
Украинские военные уничтожили вражеский беспилотник "Шахид" в Синельниковском районе, а во время российских артиллерийских обстрелов в Никопольском районе обошлось без жертв.
Украинские военные сбили на Днепропетровщине вражеский дрон. БПЛА уничтожили в небе над Синельниковским районом. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Вечером наши защитники уничтожили в небе над областью вражеский беспилотник. Сбили шахед в Синельниковском районе. Спасибо, ПвК "Восток"
Детали
Также в ночь на 12 декабря российская армия ударила из артиллерии по Покровской и Марганецкой общинам, что на Никопольщине. Погибших и раненых нет.
В других районах Днепропетровщины ночью было спокойно.
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