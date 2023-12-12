Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

Украинские военные сбили на Днепропетровщине вражеский дрон. БПЛА уничтожили в небе над Синельниковским районом. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Вечером наши защитники уничтожили в небе над областью вражеский беспилотник. Сбили шахед в Синельниковском районе. Спасибо, ПвК "Восток" говорится в сообщении.

Детали

Также в ночь на 12 декабря российская армия ударила из артиллерии по Покровской и Марганецкой общинам, что на Никопольщине. Погибших и раненых нет.

В других районах Днепропетровщины ночью было спокойно.

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