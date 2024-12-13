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Украинские военные инструкторы пройдут специальное обучение в Литве: что известно

Украинские военные инструкторы пройдут специальное обучение в Литве: что известно

Киев  •  УНН

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30 украинских инструкторов по базовой военной подготовке будут учиться в Литве в 2025 году. После обучения они будут внедрять стандарты НАТО и новый проект по боевой стрельбе в Украине.

В 2025 году 30 украинских инструкторов по базовой общей военной подготовке пройдут обучение в Литве. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Это стало результатом встречи заместителя министра обороны Украины, бригадного генерала юстиции Сергея Мельника, и международного советника по вопросам профессионального военного образования Литовской Республики Стасиса Палдунаса. 

После завершения обучения в Литве инструкторы смогут внедрять полученные знания в системе подготовки военнослужащих Украины и делиться опытом в отечественных учебных центрах. 

Сергей Мельник подчеркнул, что современные стандарты НАТО являются важным элементом в повышении уровня военного образования и боевой подготовки ВСУ, а сотрудничество с партнерами, в частности с Литвой, предоставляет новые возможности для обучения и интеграции современных подходов. 

Кроме этого, стороны обсудили обновление учебных программ, в частности внедрение нового пилотного проекта по боевой стрельбе при поддержке НАТО. Пилотный проект планируется запустить в следующем году на базе двух учебных заведений Министерства обороны Украины. 

Украина и Литва активизируют сотрудничество в медицинской сфере: подробности9 дек. 2024, 21:38 • 44602 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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