Украина и Литва активизируют сотрудничество в медицинской сфере: подробности

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Республики в Украине Ингой станите-Толочкене. Темой переговоров было сотрудничество в сфере здравоохранения. об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает УНН.

Детали

Во время рабочей встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества и актуальные потребности в сфере здравоохранения и восстановления объектов медицинской инфраструктуры.

Виктор Ляшко отметил, что Украина высоко ценит взаимодействие с Литвой в сфере здравоохранения.

Литва с первых дней полномасштабной войны активно помогает и поддерживает Украину на международной арене. И Украина искренне благодарна за это, ведь солидарность демократического мира и эффективно налаженное взаимодействие – то, что позволяет нашей стране продолжать борьбу, а медицинской системе работать и развиваться даже в условиях беспрецедентных вызовов. Вклад и помощь Литвы-неоценимы: это и многочисленная гуманитарная поддержка, и активное участие в развитии сети реабилитационных центров, и развитие непосредственного сотрудничества между медицинскими учреждениями наших стран в рамках инициативы международного медицинского партнерства, и помощь в лечении пострадавших украинских военных и гражданских в литовских медицинских учреждениях. Уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться и становиться еще крепче