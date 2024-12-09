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Украина и Литва активизируют сотрудничество в медицинской сфере: подробности

Украина и Литва активизируют сотрудничество в медицинской сфере: подробности

Киев  •  УНН

 • 2818 просмотра

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко провел встречу с послом Литвы по сотрудничеству в медицинской сфере. Стороны обсудили техническую поддержку евроинтеграции, реабилитацию пострадавших и восстановление медицинской инфраструктуры.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Республики в Украине Ингой станите-Толочкене. Темой переговоров было сотрудничество в сфере здравоохранения. об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает УНН.

Детали

Во время рабочей встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества и актуальные потребности в сфере здравоохранения и восстановления объектов медицинской инфраструктуры.

Виктор Ляшко отметил, что Украина высоко ценит взаимодействие с Литвой в сфере здравоохранения.

Литва с первых дней полномасштабной войны активно помогает и поддерживает Украину на международной арене. И Украина искренне благодарна за это, ведь солидарность демократического мира и эффективно налаженное взаимодействие – то, что позволяет нашей стране продолжать борьбу, а медицинской системе работать и развиваться даже в условиях беспрецедентных вызовов. Вклад и помощь Литвы-неоценимы: это и многочисленная гуманитарная поддержка, и активное участие в развитии сети реабилитационных центров, и развитие непосредственного сотрудничества между медицинскими учреждениями наших стран в рамках инициативы международного медицинского партнерства, и помощь в лечении пострадавших украинских военных и гражданских в литовских медицинских учреждениях. Уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться и становиться еще крепче

- сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко

Во время встречи речь шла, в частности, о перспективных направлениях сотрудничества, прежде всего по таким направлениям, как:

  • техническая поддержка евроинтеграционного движения в сфере здравоохранения. Работа предусматривает предоставление консультаций, организацию образовательных мероприятий, а также содействие в создании единого регуляторного органа в Украине для контроля качества лекарств и медицинских изделий. Это позволит Украине обеспечить соответствие европейским стандартам и гарантировать высококачественную медицинскую помощь для граждан;
  • развитие горизонтального сотрудничества между медицинскими учреждениями. Включает обмен опытом между врачами и медицинскими специалистами через стажировки, рабочие визиты и совместные операции, а также организацию семинаров и тренингов с ведущими экспертами. Такое сотрудничество будет способствовать повышению квалификации наших медиков и внедрению новейших подходов в лечении;
  • создание условий для физического и психологического восстановления украинских граждан, пострадавших в результате военной агрессии;
  • развитие совместных проектов в сфере протезирования и реабилитации людей с тяжелыми травмами, включая внедрение бионических протезов и других современных технологий. Сотрудничество с Литовской Республикой в этой сфере позволит украинской медицинской системе значительно улучшить качество жизни пострадавших и помочь им вернуться к активной жизни;
  • восстановление медицинской инфраструктуры - одна из приоритетных задач. Опыт литовских партнеров и их экспертиза в вопросах реконструкции и модернизации больниц может быть полезным и Украине.

Министр здравоохранения Украины выразил благодарность литовским партнерам за встречу и обсуждение приоритетных направлений развития для украинской медицинской отрасли. Он также отметил, что Украина открыта к новым инициативам в области здравоохранения, которые могут быть совместно разработаны и реализованы в пользу обеих стран. 

Напомним

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в течение следующих 10 лет необходимо более 14 миллиардов долларов на восстановление украинской медицинской системы, которая понесла масштабные разрушения и потери в размере не менее 17,8 миллиарда долларов из-за полномасштабной войны с Россией.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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