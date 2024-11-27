Украинские борцы Насибов и Беленюк вошли в тройку лучших мирового рейтинга UWW-2024
Киев • УНН
Парвиз Насибов и Жан Беленюк попали в тройку лучших борцов греко-римского стиля по версии UWW. Оба спортсмена завоевали медали на Олимпиаде в Париже и чемпионате Европы.
Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал итоговый рейтинг за 2024 год. В тройку лучших в своих весовых категориях вошли украинские борцы греко-римского стиля: Парвиз Насибов и Жан Беленюк, передает УНН со ссылкой на НОК.
При составлении рейтинга учитывались результаты Олимпийских игр, чемпионатов мира, континентальных первенств, а также рейтинговых турниров.
В этом году Парвиз Насибов стал серебряным призером Олимпийских игр в Париже, завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы и одержал победу на престижном рейтинговом турнире Zagreb Open.
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"Это говорит о том, что есть куда расти и куда стремиться: подвинуть тех двоих впереди. Поэтому сделаю все, чтобы в следующем году возглавлять этот рейтинг", — так прокомментировал свое достижение Парвиз Насибов.
В свою очередь Жан Беленюк стал бронзовым призером чемпионата Европы и Олимпиады. Во время Игр в Париже он официально объявил о завершении своей спортивной карьеры.
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