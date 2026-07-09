Украинская ПВО сбила почти 90% воздушных целей во время массированных атак рф в июне
Киев • УНН
В июне украинская ПВО перехватила почти 5300 из 6000 вражеских дронов и ракет. Самыми сложными для сбития остаются баллистические ракеты, из которых уничтожено 40%.
Во время массированных атак в июне 2026 года россияне применили почти 6 000 дронов и ракет по Украине. В мае это было свыше 8 300. В течение июня украинская ПВО перехватила почти 5 300 средств воздушного нападения. Об этом сообщает Минобороны Украины, пишет УНН.
В частности, было сбито 90% беспилотников типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и т.д., баллистических ракет – 40%, ракет других типов – 89,4%
Общий уровень перехвата воздушных целей во время массированных вражеских ударов составил 89%.
Самые масштабные удары дронов и ракет рф в июне
В ночь против 2 июня в течение многочасовой атаки враг применил 8 противокорабельных ракет "Циркон", 33 баллистические ракеты "Искандер-М", 32 ракеты Х-101 и "Калибр", а также свыше 650 ударных дронов.
Враг пытался максимально перегрузить ПВО, но украинские силы отработали с высокой эффективностью: сбили 92% БпЛА и 90% крылатых ракет. Из наиболее сложных для перехвата целей – баллистических ракет – было сбито 11 из 41 единицы.
Примерно такой же по масштабу стала вражеская атака в ночь против 15 июня: применены 6 противокорабельных ракет "Циркон", 34 баллистические ракеты "Искандер-М", 30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" и 611 ударных дронов.
Несмотря на сложность массированного воздушного нападения, удалось перехватить половину баллистики, 95% дронов и все запущенные по Украине крылатые ракеты.
В министерстве отмечают, что баллистические ракеты остаются наибольшей угрозой. Их перехват требует современных систем противоракетной обороны вроде Patriot, которых в мире ограниченное количество. Украина вместе с международными партнерами системно работает над расширением возможностей ПВО – от получения новых систем и ракет-перехватчиков до развития других элементов эшелонированной защиты.
Одним из ключевых элементов этой системы является современная боевая авиация. Поэтому в июне подписали соглашение о закупке 16 шведских истребителей Gripen E, которые усилят возможности украинской ПВО и помогут эффективнее противодействовать российским воздушным атакам.
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