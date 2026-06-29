Украинки пробиваются в элитный дивизион по регби-7 после победы на ЧЕ

Женская сборная Украины по регби-7 стала победительницей чемпионата Европы в дивизионе Trophy, сообщили в НОК Украины в понедельник, пишет УНН.

Финал второго тура континентального первенства состоялся в Кишиневе (Молдова). Украинки подходили к нему в статусе фавориток после того, как блестяще выступили в первом туре в Хорватии, где одержали победы во всех матчах.

Уже в Кишиневе, на пути к трофею, украинки, как указали в НОК, уверенно выиграли свою группу.

В плей-офф наша сборная сначала одержала "сухую" победу в четвертьфинале над Австрией (31:0), а затем в напряженном полуфинале обыграла хозяек турнира - сборную Молдовы (15:14).

В финальном поединке сборная Украины сошлась с командой Италии. Матч завершился в нашу пользу со счетом 10:5.

Благодаря этому результату женская сборная Украины не только обеспечила итоговое первое место в общем зачете, но и завоевала право в следующем сезоне выступать в элитном дивизионе Championship, где будет соревноваться с сильнейшими командами Европы