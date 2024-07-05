Из-за постоянных ракетных ударов и атак морских дронов-камикадзе россия вынужденно перебросила почти весь флот из оккупированного Крыма в Новороссийск. Об этом в интервью Reuters заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, передает УНН.

Детали

Неижпапа подчеркнули, что россия годами превращала Крым в важный военно-морской центр, но Силы обороны Украины сделали его неэффективным.

По его словам, что украинские ракеты и морские беспилотники нанесли серьезный ущерб базе в Севастополе. Эта база является логистическим центром, выполняет важные функции для России, включая ремонт, техническое обслуживание, обучение и хранение боеприпасов.

Он (логистический центр - ред.) создавался в течение многих десятилетий, возможно, столетий. И теперь они, очевидно, теряют этот центр - объяснил командующий ВМС Украины.

В издании отметили, что Украина, не имея больших военных кораблей, использовала морские дроны-камикадзе и ракеты Storm Shadow и ATACMS для атак на российские суда и военные объекты в Крыму.

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Практически все основные боеспособные корабли выведены противником из главной базы Черноморского флота и находятся в Новороссийске, часть из них - в Азовском море - рассказал Алексей Неижпапа.

Дополнение

В то же время россия, как заявил украинский командующий, не обустроила военно-морскую базу в Новороссийске. В частности там нет оборудования для хранения крылатых ракет и загрузки ракетоносителей.

Я понимаю, что сейчас в Новороссийске пытаются решить эту проблему - подчеркнул командующий ВМС Украины.

Неижпапа отметил, что Украина уничтожила или повредила 27 российских военных кораблей, в том числе пять из-за подрыва на морских минах.

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Черноморский флот сейчас в основном используется для логистики, контроля над прибрежной территорией и запуска ракет "Калибр" по Украине.

Напомним

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что сейчас российские корабли в основном находятся в Новороссийске и фактически это единственная база, где они могут размещаться.