Киев • УНН
Из-за постоянных украинских ракетных и беспилотных обстрелов Россия была вынуждена передислоцировать почти весь свой Черноморский флот из оккупированного Крыма в Новороссийск, что сделало крымскую военно-морскую базу неэффективной.
Из-за постоянных ракетных ударов и атак морских дронов-камикадзе россия вынужденно перебросила почти весь флот из оккупированного Крыма в Новороссийск. Об этом в интервью Reuters заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, передает УНН.
Детали
Неижпапа подчеркнули, что россия годами превращала Крым в важный военно-морской центр, но Силы обороны Украины сделали его неэффективным.
По его словам, что украинские ракеты и морские беспилотники нанесли серьезный ущерб базе в Севастополе. Эта база является логистическим центром, выполняет важные функции для России, включая ремонт, техническое обслуживание, обучение и хранение боеприпасов.
Он (логистический центр - ред.) создавался в течение многих десятилетий, возможно, столетий. И теперь они, очевидно, теряют этот центр
В издании отметили, что Украина, не имея больших военных кораблей, использовала морские дроны-камикадзе и ракеты Storm Shadow и ATACMS для атак на российские суда и военные объекты в Крыму.
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Практически все основные боеспособные корабли выведены противником из главной базы Черноморского флота и находятся в Новороссийске, часть из них - в Азовском море
Дополнение
В то же время россия, как заявил украинский командующий, не обустроила военно-морскую базу в Новороссийске. В частности там нет оборудования для хранения крылатых ракет и загрузки ракетоносителей.
Я понимаю, что сейчас в Новороссийске пытаются решить эту проблему
Неижпапа отметил, что Украина уничтожила или повредила 27 российских военных кораблей, в том числе пять из-за подрыва на морских минах.
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Черноморский флот сейчас в основном используется для логистики, контроля над прибрежной территорией и запуска ракет "Калибр" по Украине.
Напомним
Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что сейчас российские корабли в основном находятся в Новороссийске и фактически это единственная база, где они могут размещаться.