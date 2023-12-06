Украина выполнила более 90% рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС - Жовква
Киев • УНН
Украина выполнила более 90% рекомендаций Европейской комиссии, необходимых для переговоров о вступлении в Европейский Союз, заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква. Украина рассчитывает на решение ЕС начать переговоры на основе этих достижений.
Украина уже выполнила более 90% рекомендаций Еврокомиссии, которые необходимы для
переговоров о вступлении в ЕС. Об этом
сказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква на встрече со специальным уполномоченным
Министерства иностранных дел Греции по вопросам Украины Спиридоном Ламбридисом, сообщает пресс-служба
ОП, пишет УНН.
Ожидаем демонстрацию европейского единства и поддержку Грецией, как и остальными странами ЕС, политического решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Украина выполнила более 90% необходимых для этого рекомендаций Европейской комиссии и рассчитывает на справедливое решение ЕС, основанное на соответствующих достижениях,
Детали
Отмечается, что в ходе встречи собеседники обсудили состояние выполнения договоренностей по результатам визита Президента Украины Владимира Зеленского в Греческую Республику в августе текущего года, во время которого, в частности, состоялся первый саммит Украина - Балканы.
Со своей стороны Спиридон Ламбридис во время встречи анонсировал готовность Греции к проведению второго саммита Украина - Балканы в 2024 году.
Отдельное внимание стороны уделили ситуации с безопасностью в Украине и потребностям нашего государства с целью успешного проведения контрнаступательных операций по освобождению временно оккупированных Россией территорий.
Собеседники обменялись мнениями относительно практических результатов встречи советников лидеров по вопросам национальной безопасности и политических советников, которая состоялась на Мальте 28-29 октября.
Кроме того, накануне саммита Европейского совета обсуждалось продвижение Украины на пути интеграции в ЕС. Заместитель руководителя Офиса Главы государства проинформировал специального уполномоченного МИД Греции о прогрессе в реформировании страны, достигнутом в период после обнародования Европейской комиссией рекомендации начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз в рамках ежегодного доклада по расширению.
Игорь Жовква поблагодарил Грецию за весомую поддержку нашего государства на протяжении всего периода сопротивления полномасштабной агрессии РФ и выразил надежду на углубление взаимодействия во всех стратегических сферах, представляющих взаимный интерес.
Напомним
29 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина выполнила почти все требования Евросоюза, необходимые для начала переговоров по ее вступлению в ЕС.
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