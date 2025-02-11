Украина разорвала еще одно соглашение с беларусью: о чем идет речь
Киев • УНН
Кабмин Украины прекратил действие соглашения с Беларусью о сотрудничестве в области связи от 1992 года. Соглашение касалось функционирования сетей электрической и почтовой связи и доставки почтовых отправлений.
Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с беларусью о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области связи. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
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"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством республики беларусь о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области связи, совершенного в г. Киеве 17 декабря 1992 года", - написал Мельничук.
Как сообщается на сайте с законодательством, соглашение предусматривало обеспечение функционирования сетей и средств электрической и почтовой связи, в частности перевозку и доставку почтовых отправлений.
Украина прекратила действие соглашения с беларусью об организации совместного контроля в пунктах пропуска28.02.23, 16:01 • 908065 просмотров