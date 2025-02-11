Украина разорвала еще одно соглашение с беларусью: о чем идет речь

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с беларусью о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области связи. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

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"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством республики беларусь о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области связи, совершенного в г. Киеве 17 декабря 1992 года", - написал Мельничук.

Как сообщается на сайте с законодательством, соглашение предусматривало обеспечение функционирования сетей и средств электрической и почтовой связи, в частности перевозку и доставку почтовых отправлений.

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