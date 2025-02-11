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Україна розірвала ще одну угоду з білоруссю: про що йдеться

Україна розірвала ще одну угоду з білоруссю: про що йдеться

Київ • УНН

 • 30769 перегляди

Кабмін України припинив дію угоди з білоруссю про співробітництво в області зв'язку від 1992 року. Угода стосувалася функціонування мереж електричного і поштового зв'язку та доставки поштових відправлень.

Кабінет міністрів України припинив дію угоди з білоруссю про принципи співробітництва і умови взаємовідносин в області звʼязку. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Деталі

"Припинено дію угоди між урядом України і урядом республіки білорусь про принципи співробітництва і умови взаємовідносин в області звʼязку, вчиненої у м. Києві 17 грудня 1992", - написав Мельничук.

Як повідомляється на сайті з законодавством, угода передбачала забезпечення функціонування мереж і засобів електричного і поштового зв'язку, зокрема перевезення і доставку поштових відправлень.

Україна припинила дію угоди з білоруссю про організації спільного контролю в пунктах пропуску28.02.23, 16:01 • 908123 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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