Україна розірвала ще одну угоду з білоруссю: про що йдеться

Кабінет міністрів України припинив дію угоди з білоруссю про принципи співробітництва і умови взаємовідносин в області звʼязку. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

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"Припинено дію угоди між урядом України і урядом республіки білорусь про принципи співробітництва і умови взаємовідносин в області звʼязку, вчиненої у м. Києві 17 грудня 1992", - написав Мельничук.

Як повідомляється на сайті з законодавством, угода передбачала забезпечення функціонування мереж і засобів електричного і поштового зв'язку, зокрема перевезення і доставку поштових відправлень.

Україна припинила дію угоди з білоруссю про організації спільного контролю в пунктах пропуску