Украина работает над тем, чтобы получить одобрение помощи от США до Рождества, - Кулеба

Киев делает все возможное, чтобы Конгресс США принял пакет помощи Украине до Рождества. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с нидерландской коллегой Ханке Брюинс Слот, передает УНН.

Детали

На вопрос журналистов, сможет ли американский парламент определиться относительно помощи Украине до Рождества, он ответил, что работа в этом направлении не останавливается. направлении не останавливается.

Работа не останавливается, ведется. В частности, на прошлой неделе я встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и длинная часть этого разговора была посвящена именно этому вопросу. То, что я услышал от своего коллеги, обнадеживает, но это решение американской политики, американского парламента сказал Кулеба.

Напомним

Украинская делегация в составе председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, министра обороны Рустема Умерова, руководителя ОП Андрея Ермака и посла Украины в США во время пребывания с визитом в Америке встретились со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

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В то же время госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Сенат США может не принять законопроект о дополнительной помощи Украине в среду, 6 декабря, из-за технических проблем.