Украина прокомментировала заявление рф о возвращении тел пленных из Ил-76: продолжается идентификация
Киев • УНН
Координационный штаб сообщил о процессе идентификации останков, переданных рф во время последних репатриационных мероприятий. Эксперты устанавливают принадлежность тел украинским военнослужащим в рамках уголовного производства.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, комментируя заявление россии о якобы передаче украинской стороне тел военных, якобы погибших при крушении самолета Ил-76, заявил, что сейчас продолжается идентификация останков переданных во время последних репатриационных мероприятий, передает УНН.
Относительно заявлений российской стороны о передаче тел украинских защитников, вероятно погибших во время авиакатастрофы самолета Ил-76. во время последних репатриационных мероприятий в Украину из государства агрессора переданы останки погибших, требующие дополнительной идентификации. По состоянию на сейчас экспертные учреждения в рамках уголовного производства устанавливают, действительно ли останки этих лиц принадлежат украинским военнослужащим
Отмечается, что координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отслеживает ситуацию и находится во взаимодействии со всеми уполномоченными институтами.
Дополнение
Уполномоченная по правам человека в россии татьяна москалькова заявила, что рф якобы передала украинской стороне тела военнопленных, якобы погибших при крушении самолета Ил-76 в январе этого года.
29 ноября сообщалось, что в Украину вернули тела 502 погибших украинских бойцов.
Из числа возвращенных павших защитников Украины:
- 397 с Донецкого направления;
- 24 С Луганского направления;
- 64 из Запорожского направления;
- из моргов на территории рф возвращено 17 погибших.
Напомним
24 января в корочанском районе белгородской области россии упал военно-транспортный самолет Ил-76.
В минобороны рф заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. также россияне сразу заявили, что самолет якобы был сбит Украиной.