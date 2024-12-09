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Украина прокомментировала заявление рф о возвращении тел пленных из Ил-76: продолжается идентификация

Киев  •  УНН

 • 6095 просмотра

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Координационный штаб сообщил о процессе идентификации останков, переданных рф во время последних репатриационных мероприятий. Эксперты устанавливают принадлежность тел украинским военнослужащим в рамках уголовного производства.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными,  комментируя заявление россии о якобы передаче украинской стороне тел военных, якобы погибших при крушении самолета Ил-76, заявил, что сейчас продолжается идентификация останков переданных во время последних репатриационных мероприятий, передает УНН

Относительно заявлений российской стороны о передаче тел украинских защитников, вероятно погибших во время авиакатастрофы самолета Ил-76. во время последних репатриационных мероприятий в Украину из государства агрессора переданы останки погибших, требующие дополнительной идентификации. По состоянию на сейчас экспертные учреждения в рамках уголовного производства устанавливают, действительно ли останки этих лиц принадлежат украинским военнослужащим

- говорится в сообщении.

Отмечается, что координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отслеживает ситуацию и находится во взаимодействии со всеми уполномоченными институтами.

Дополнение

Уполномоченная по правам человека в россии татьяна москалькова заявила, что рф якобы передала украинской стороне тела военнопленных, якобы погибших при крушении самолета Ил-76 в январе этого года.

29 ноября сообщалось, что в Украину вернули тела 502 погибших украинских бойцов.

Из числа возвращенных павших защитников Украины:

  • 397 с Донецкого направления;
  • 24 С Луганского направления;
  • 64 из Запорожского направления;
  • из моргов на территории рф возвращено 17 погибших.

Напомним

24 января в корочанском районе белгородской области россии упал военно-транспортный самолет Ил-76.

В минобороны рф заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. также россияне сразу заявили, что самолет якобы был сбит Украиной.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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