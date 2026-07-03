Украина подписала шесть соглашений в рамках Drone Deal, еще более 20 стран готовы присоединиться - Умеров
Киев • УНН
Украина подписала шесть десятилетних соглашений в рамках Drone Deal, которые предусматривают экспорт оборонных технологий. Более 20 стран готовятся присоединиться к инициативе, а срок рассмотрения экспортных заявок сокращен до 30 дней.
Украина подписала уже шесть соглашений в рамках Drone Deal, еще более 20 стран готовятся присоединиться. Об этом во время презентации представителям украинского ОПК принципов работы Drone Deal с новым постановлением по Fast Track сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует УНН.
Детали
По его словам, каждое соглашение заключается на 10 лет и предусматривает экспорт украинских оборонных технологий и производства, а также развитие оборонной кооперации с партнерами.
Умеров уточнил, что Drone Deal объединяет 4 ключевых направления:
- экспертную безопасную помощь - консультации и аналитику наших военных в странах-партнерах;
- экспорт проверенных боем решений;
- локализация производства на территории партнеров, в частности в форматах Build with Ukraine и Build in Ukraine;
- спецпроекты - киберсотрудничество, защита критической инфраструктуры, спутниковые проекты и т.д.
Чтобы все работало быстро и просто, мы приняли постановление Fast Track для Drone Deal. Срок рассмотрения экспортных заявок сокращается с 90 до 30 дней для товаров, которые не входят в перечень критической продукции
Он добавил, что оборонные технологии "должны не только работать на усиление Сил обороны Украины, но и становиться основой новой архитектуры безопасности вместе с нашими международными партнерами".
Напомним
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский предложил Ирландии сотрудничество в области дронов в рамках формата Drone Deal.
Зеленский и министр обороны Дании договорились как можно скорее заключить Drone Deal29.06.26, 23:10 • 4796 просмотров