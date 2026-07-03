Украина подписала шесть соглашений в рамках Drone Deal, еще более 20 стран готовы присоединиться - Умеров

Украина подписала уже шесть соглашений в рамках Drone Deal, еще более 20 стран готовятся присоединиться. Об этом во время презентации представителям украинского ОПК принципов работы Drone Deal с новым постановлением по Fast Track сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует УНН.

Детали

По его словам, каждое соглашение заключается на 10 лет и предусматривает экспорт украинских оборонных технологий и производства, а также развитие оборонной кооперации с партнерами.

Умеров уточнил, что Drone Deal объединяет 4 ключевых направления:

экспертную безопасную помощь - консультации и аналитику наших военных в странах-партнерах;

экспорт проверенных боем решений;

локализация производства на территории партнеров, в частности в форматах Build with Ukraine и Build in Ukraine;

спецпроекты - киберсотрудничество, защита критической инфраструктуры, спутниковые проекты и т.д.

Чтобы все работало быстро и просто, мы приняли постановление Fast Track для Drone Deal. Срок рассмотрения экспортных заявок сокращается с 90 до 30 дней для товаров, которые не входят в перечень критической продукции - рассказал секретарь СНБО.

Он добавил, что оборонные технологии "должны не только работать на усиление Сил обороны Украины, но и становиться основой новой архитектуры безопасности вместе с нашими международными партнерами".

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский предложил Ирландии сотрудничество в области дронов в рамках формата Drone Deal.

Зеленский и министр обороны Дании договорились как можно скорее заключить Drone Deal