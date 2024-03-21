Украина объявила заявку на полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины

Сборная Украины по футболу объявила заявку на сегодняшний выездной полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины, пишет УНН со ссылкой на УАФ.

Заявка сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23.Андрей Лунин.

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 15. Валерий Бондарь, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Николай Шапаренко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Владимир Бражко, 17. Александр Зинченко, 19. Алексей Гуцуляк, 20.Александр Зубков.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18.Владислав Ванат.

Из тех футболистов, которые находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Александр Караваев, Денис Попов, Александр Пихаленок, Виктор Цыганков и Даниил Сикан.

Сегодняшний матч сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Боснийская команда сыграет в синем.

Сегодня на трибунах стадиона "Белино Поле" в Зенице ожидается около 11 200 болельщиков. 800 из них будут поддерживать сборную Украины.

Сегодняшний поединок станет третьей встречей команд в истории.

Победитель поединка в Зенице в финале плей-офф отбора Евро-2024 будет принимать победителя пары Израиль - Исландия. Этот полуфинальный матч состоится сегодня в Будапеште (Венгрия) на стадионе "Ференц Пушкаш" и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Дополнение

В свежем рейтинге ФИФА сегодняшний соперник, команда Боснии и Герцеговины, занимает 71-е место. Сборная Украины-24-я.

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