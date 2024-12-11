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Украина не уполномочивала Венгрию ни на что: в ОП резко отреагировали на заявления Орбана о "рождественском перемирии"

Украина не уполномочивала Венгрию ни на что: в ОП резко отреагировали на заявления Орбана о "рождественском перемирии"

Киев  •  УНН

 • 5865 просмотра

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Дмитрий Литвин отреагировал на заявления Орбана относительно "рождественского перемирия" с Россией. По его словам, Украина уже две недели ведет переговоры о масштабном обмене пленными.

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин отреагировал на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" и подчеркнул - "Украина не уполномочивала Венгрию ни на что". Кроме того, он заверил - переговоры по обмену продолжаются уже две недели, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

По словам Литвина, венгерская сторона с Украиной "ничего не обсуждала" и "не предупреждала о своих контактах с москвой". В свою очередь "Украина не уполномочивала Венгрию ни на что".

Советник президента также подчеркнул, что переговоры о масштабном обмене пленными до конца этого года продолжаются уже две недели.

"Как и всегда, Украина в ежедневном режиме работает для освобождения пленных, и уже две недели продолжаются соответствующие контакты по значительному обмену до конца года. Как и всегда, мы настроены на полноценный мир, и делаем все в координации с партнерами, чтобы этого достичь, - вместе с Америкой, Европой, другими партнерами в мире. Как и всегда, нужны не пиар, а справедливый мир, и не разговоры, а надежные гарантии безопасности", - заявил советник Зеленского.

Венгрия предлагала Украине "рождественское перемирие" с рф и обмен пленными - Орбан11 дек. 2024, 17:58 • 12809 просмотров

Ранее

Сегодня стало известно, что российской диктатор владимир путин поговорил по телефону с премьером Венгрии Виктором Орбаном, речь шла, в частности, об Украине.

В свою очередь Зеленский заявил, что "мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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