Украина и Евросоюз вскоре пролонгируют действие "транспортного безвиза" до конца июня 2025 года

Украина и Европейский Союз вскоре пролонгируют действие «транспортного безвиза» на срок до конца июня 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Сегодня Правительство одобрило распоряжение Президента Владимира Зеленского по определению уполномоченных лиц на подписание этого соглашения. После продления «безвиза» водители смогут и в дальнейшем выполнять безразрешительные двусторонние перевозки", - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что это мощный стимул для украинских производителей.

"В прошлом году экспорт автотранспортом в Евросоюз вырос ориентировочно на 30% по сравнению с 2021 годом. Либерализация также ускоряет импорт товаров и комплектующих, необходимых отечественному бизнесу", - написал Шмыгаль.

Дополнение

Украина и Черногория договорились о либерализации грузовых перевозок с июня 2024 года.