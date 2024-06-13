Украина и Евросоюз вскоре пролонгируют действие "транспортного безвиза" до конца июня 2025 года
Киев • УНН
Украина и Европейский Союз продлят «транспортный безвиз» до конца июня 2025 года, что позволит украинским водителям продолжать осуществлять несанкционированные двусторонние перевозки и будет способствовать увеличению экспорта автомобильным транспортом в ЕС.
Украина и Европейский Союз вскоре пролонгируют действие «транспортного безвиза» на срок до конца июня 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
"Сегодня Правительство одобрило распоряжение Президента Владимира Зеленского по определению уполномоченных лиц на подписание этого соглашения. После продления «безвиза» водители смогут и в дальнейшем выполнять безразрешительные двусторонние перевозки", - сообщил Шмыгаль.
Он отметил, что это мощный стимул для украинских производителей.
"В прошлом году экспорт автотранспортом в Евросоюз вырос ориентировочно на 30% по сравнению с 2021 годом. Либерализация также ускоряет импорт товаров и комплектующих, необходимых отечественному бизнесу", - написал Шмыгаль.
Дополнение
Украина и Черногория договорились о либерализации грузовых перевозок с июня 2024 года.