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Україна та Євросоюз невдовзі пролонгують дію "транспортного безвізу" до кінця червня 2025 року

Україна та Євросоюз невдовзі пролонгують дію "транспортного безвізу" до кінця червня 2025 року

Київ • УНН

 • 22711 перегляди

Україна та Європейський Союз продовжать "транспортний безвіз" до кінця червня 2025 року, що дозволить українським водіям продовжувати здійснювати несанкціоновані двосторонні перевезення та сприятиме збільшенню експорту автомобільним транспортом до ЄС.

Україна та Європейський Союз незабаром пролонгують дію "транспортного безвізу" на строк до кінця червня 2025 року. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

"Сьогодні Уряд схвалив розпорядження Президента Володимира Зеленського щодо визначення уповноважених осіб на підписання цієї угоди. Після продовження "безвізу" водії зможуть і надалі виконувати бездозвільні двосторонні перевезення", - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що це потужний стимул для українських виробників.

"Минулого року експорт автотранспортом до Євросоюзу зріс орієнтовно на 30% порівняно з 2021 роком. Лібералізація також пришвидшує імпорт товарів і комплектувань, потрібних вітчизняному бізнесу", - написав Шмигаль.

Доповнення

Україна та Чорногорія домовилися про лібералізацію вантажних перевезень з червня 2024 року.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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