Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen

Украина и Швеция подписали соглашение на закупку 16 истребителей Gripen E, поставки которых начнутся в начале 2029 года. Кроме того, в начале 2027 года Украина получит первые 16 истребителей Gripen C/D в качестве военной помощи от Швеции. Об этом говорится в сообщении на Официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.

Детали

"Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, в ходе которой страны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E", - говорится в сообщении.

В присутствии Зеленского и министров обороны Украины и Швеции документ подписали заместитель министра обороны Украины Сергей Боев и генеральный директор Администрации оборонных материалов Швеции Микаэль Гранхольм.

Поставки 16 самолетов Gripen E начнутся в начале 2029 года. Закупка будет профинансирована за счет кредита Европейского Союза и при поддержке Великобритании.

Согласно соглашению, Украина также получит оборудование для самолетов, техническую помощь и поддержку в вопросах логистики. В Швеции уже продолжается обучение украинских пилотов и технического персонала.

Кроме того, в начале 2027 года Украина получит первые 16 истребителей Gripen C/D в качестве военной помощи от Швеции.

В ходе встречи обсудили также дальнейшее укрепление украинской боевой авиации и противовоздушной обороны. В частности, речь шла об участии Швеции в программе PURL и новых взносах в нее, а также работе над развитием европейской антибаллистики.

Отдельное внимание уделили подготовке соглашения в формате Drone Deal. По словам Владимира Зеленского, Украина готова как можно быстрее подписать этот документ со Швецией.

Президент также проинформировал о ситуации на поле боя, успешных операциях украинских военных и планах Сил обороны. Пол Йонсон отметил успехи Украины на фронте.

Кроме того, стороны обсудили вызовы в ходе подготовки к зиме и направления, в которых Швеция может оказать помощь.

"Мы благодарны, что у нас есть такие сильные партнеры – шведский народ, шведское правительство и компании. Сильный частный сектор – это также очень важно. Большое спасибо за это и за ежегодную военную поддержку, военные пакеты, что очень важно. Конечно, очень важна политическая поддержка на пути в ЕС. Швеция со своей стороны действительно адвокатирует будущее членство Украины", - отметил Зеленский.

Напомним

Украина получила возможность закупки до 20 истребителей Gripen шведского производства, а также, как ожидается, получит 16 в качестве двусторонней помощи от Швеции.