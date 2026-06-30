Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen

$44.850.0151.170.04
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 9576 просмотра
Рожденные в укрытии: как функционирует бомбоубежище родильного домаPhoto
Эксклюзив
13:31 • 22105 просмотра
Уровень безработицы в Украине: условия выплат и как получить помощь
30 июня, 10:42 • 37768 просмотра
Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?Photo
30 июня, 10:06 • 36490 просмотра
ЕС направил 3,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках 90-миллиардного кредита
30 июня, 08:14 • 33842 просмотра
Спецоперация "Бюджет": за две недели установлено 1,2 млрд грн ущерба государству, больше всего в топливно-энергетическом комплексеVideo
30 июня, 07:42 • 32729 просмотра
Графики отключений света на фоне жары будут с 17:00 до 22:00 - Минэнерго
30 июня, 06:33 • 30141 просмотра
Более 43 000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести после землетрясений в ВенесуэлеVideo
30 июня, 03:55 • 25352 просмотра
Один из самых богатых людей Китая приговорен в США к 30 годам тюрьмы за мошенничество на $1 млрд
29 июня, 19:46 • 28140 просмотра
ЕС вводит таможенный сбор на небольшие посылки из-за дешёвого импорта из Китая
Эксклюзив
29 июня, 14:02 • 33323 просмотра
путин окончательно оторвался от реальности - эксперт о "10 км до Сум", смерти "Духа Анкориджа" и "бензиновой катастрофе"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
2.4м/с
53%
749мм
Популярные новости
В Киеве масштабное ДТП - столкнулись пять автомобилей, есть погибшая и пострадавшиеPhoto30 июня, 09:24 • 20885 просмотра
Китай "настойчиво" призвал россию и Украину возобновить переговоры30 июня, 09:37 • 21592 просмотра
Международное право - преимущество Украины, но произвольное толкование конвенций создает риски для государства30 июня, 11:28 • 23671 просмотра
Генштаб подтвердил поражение задействованных в логистике врага мостов в оккупированном Крыму и на Запорожье30 июня, 11:37 • 12828 просмотра
ВОЗ предупреждает, что нынешняя жара в Европе - это лишь "генеральная репетиция"30 июня, 12:00 • 11020 просмотра
публикации
Международное право - преимущество Украины, но произвольное толкование конвенций создает риски для государства30 июня, 11:28 • 23814 просмотра
Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?Photo30 июня, 10:42 • 37768 просмотра
Кто имеет право на субсидию в Украине и как ее оформитьPhoto30 июня, 06:24 • 43568 просмотра
Где в Украине дороже и дешевле всего купить жилье - сколько стоят квартиры в разных городах29 июня, 12:27 • 52594 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 95289 просмотра
Актуальные люди
Александр Сырский
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Бельгия
Китай
Объединенные Арабские Эмираты
Казахстан
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 28329 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 64844 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 80435 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 91568 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 127511 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen

Киев • УНН

 • 1174 просмотра

Украина подписала соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E с поставкой с 2029 года. Также в 2027 году Швеция предоставит 16 самолетов Gripen C/D в качестве военной помощи.

Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen

Украина и Швеция подписали соглашение на закупку 16 истребителей Gripen E, поставки которых начнутся в начале 2029 года. Кроме того, в начале 2027 года Украина получит первые 16 истребителей Gripen C/D в качестве военной помощи от Швеции. Об этом говорится в сообщении на Официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.

Детали

"Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, в ходе которой страны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E", - говорится в сообщении.

В присутствии Зеленского и министров обороны Украины и Швеции документ подписали заместитель министра обороны Украины Сергей Боев и генеральный директор Администрации оборонных материалов Швеции Микаэль Гранхольм.

Поставки 16 самолетов Gripen E начнутся в начале 2029 года. Закупка будет профинансирована за счет кредита Европейского Союза и при поддержке Великобритании.

Согласно соглашению, Украина также получит оборудование для самолетов, техническую помощь и поддержку в вопросах логистики. В Швеции уже продолжается обучение украинских пилотов и технического персонала.

Кроме того, в начале 2027 года Украина получит первые 16 истребителей Gripen C/D в качестве военной помощи от Швеции.

В ходе встречи обсудили также дальнейшее укрепление украинской боевой авиации и противовоздушной обороны. В частности, речь шла об участии Швеции в программе PURL и новых взносах в нее, а также работе над развитием европейской антибаллистики.

Отдельное внимание уделили подготовке соглашения в формате Drone Deal. По словам Владимира Зеленского, Украина готова как можно быстрее подписать этот документ со Швецией.

Президент также проинформировал о ситуации на поле боя, успешных операциях украинских военных и планах Сил обороны. Пол Йонсон отметил успехи Украины на фронте.

Кроме того, стороны обсудили вызовы в ходе подготовки к зиме и направления, в которых Швеция может оказать помощь.

"Мы благодарны, что у нас есть такие сильные партнеры – шведский народ, шведское правительство и компании. Сильный частный сектор – это также очень важно. Большое спасибо за это и за ежегодную военную поддержку, военные пакеты, что очень важно. Конечно, очень важна политическая поддержка на пути в ЕС. Швеция со своей стороны действительно адвокатирует будущее членство Украины", - отметил Зеленский.

Напомним

Украина получила возможность закупки до 20 истребителей Gripen шведского производства, а также, как ожидается, получит 16 в качестве двусторонней помощи от Швеции.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика