Украина быстро делает свой вклад в расширение Евросоюза - вице-президент Еврокомиссии

Украина быстро делает свой вклад в движение к расширению ЕС. Об этом вице-президент Европейской Комиссии Вера Юрова написала в сети Х во время визита в Киев, передает УНН.

Мы будем продолжать оказывать максимальное давление на Россию, пока не прекратится агрессия и пока Украина не восстановит справедливый и прочный мир. Место Украины - в Европе, и она быстро вносит свой вклад в движение к расширению - написала Вера Юрова в Х по итогам встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Детали

Во время встречи с вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым Вера Юрова отметила большую работу, которую Украина проводит в сфере цифровизации для внедрения современного государственного управления, борьбы с коррупцией и ускорения реформ.

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