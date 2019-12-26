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Украэрорух потерял 19 млрд грн из-за оккупации Крыма и части Донбасса

Украэрорух потерял 19 млрд грн из-за оккупации Крыма и части Донбасса

Киев • УНН

 • 10772 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Из-за оккупации Крыма и части Донбасса после 2014 года Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) недополучило 19 млрд гривен из-за сокращения объемов полетов. Об этом сообщил в интервью "НВ Бизнес" и.о. директора Украэроруха Андрей Ярмак, передает УНН.

"Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины после 2014 года, когда произошла оккупация Крыма и части Донбасса, получило большие финансовые и операционные потери. Если в 2013 году общий объем составил 530 тыс. полетов, то в 2018 году - всего около 300 тысяч. Это минус 44%. А транзитные полеты уменьшились почти в 3 раза. Наши совместные недополученные доходы за весь период с 2014 года оцениваются примерно 19 млрд грн", - отметил Ярмак.

По его словам, в 2013 году наибольшая доля приходилась на транзитные полеты - 65%. И в основном, это были полеты в Симферопольском FIR-e (район полетной информации) из Европы в страны Юго-Восточной Азии.

"После того, как произошла временная оккупация Крыма, в марте 2014 года Госавиаслужба приняла решение закрыть воздушное пространство над полуостровом. Поэтому транзитные потоки пошли к югу от к берегов Турции", - рассказал Ярмак.

Сейчас, как отметил Ярмак, транзитные потоки составляют не более 40% от общего количества обслуженных предприятием рейсов авиакомпаний. Это в основном транзит с юга на север и обратно.

"Мы разработали процедуры использования воздушного пространства в районе Черного моря, специальный safety case и открыли 4 трассы над Черным морем, которые сегодня также активно используются. В 2015 году EASA (Европейское агентство авиационной безопасности) одобрило эти трассы. А в октябре 2018 Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сделало вывод, что эти 4 трассы являются безопасными ", - отметил Ярмак.

По его словам, сейчас по этим трассам проходит около 70 рейсов в сутки. Предприятие планирует в рамках этого района полетной информации открывать новые трассы.

"Они позволят авиакомпаниям более гибко планировать выполнение полетов, выбирать оптимальные маршруты, сокращать время полета и использовать меньше топлива", - уверен Ярмак.

Однако он считает, что глобальное восстановление транзитного потенциала Украины - это, скорее, политический вопрос.

Напомним, 24 декабря вертолет Super Puma Н225 приземлился в столичном аэропорту Жуляны. Он прилетел из Франции в Украину в рамках договора между МВД и компанией Airbus и пополнил авиапарк Единой авиационной системы МВД. После проведения необходимых процедур вертолет передадут в Национальную гвардию Украины.

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