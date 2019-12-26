Украерорух втратив 19 млрд грн через окупацію Криму та частини Донбасу

"Державне підприємство обслуговування повітряного руху України після 2014 року, коли сталася окупація Криму та частини Донбасу, отримало великі фінансові і операційні втрати. Якщо в 2013 році загальний обсяг склав 530 тис. польотів, то в 2018 році - лише близько 300 тисяч. Це мінус 44%. А транзитні польоти зменшилися майже в 3 рази. Наші спільні недоотримані доходи за весь період з 2014 року оцінюються приблизно 19 млрд грн", - зазначив Ярмак.

За його словами, у 2013 році найбільша частка припадала на транзитні польоти - 65%. І в основному, це були польоти в Сімферопольському FIR-e (район польотної інформації) з Європи в країни Південно-Східної Азії.

"Після того, як сталася тимчасова окупація Криму, в березні 2014 року Державіаслужба прийняла рішення закрити повітряний простір над півостровом. Тому транзитні потоки пішли на південь від до берегів Туреччини", - розповів Ярмак.

Наразі, як зазначив Ярмак, транзитні потоки складають трохи більше 40% від загальної кількості обслугованих підприємством рейсів авіакомпаній. Це в основному транзит з півдня на північ і навпаки.

"Ми розробили процедури використання повітряного простору в районі Чорного моря, спеціальний safety case і відкрили 4 траси над Чорним морем, які сьогодні також активно використовуються. У 2015 році EASA (Європейське агентство авіаційної безпеки) схвалила ці траси. А в жовтні 2018 Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) зробило висновок, що ці 4 траси є безпечними", - зазначив Ярмак.

За його словами, зараз по цих трасах проходить близько 70 рейсів на добу. Підприємство планує в рамках цього району польотної інформації відкривати нові траси.

"Вони дозволять авіакомпаніям більш гнучко планувати виконання польотів, вибирати оптимальні маршрути, скорочувати час польоту і використовувати менше палива", - впевнений Ярмак.

Проте він вважає, що глобальне відновлення транзитного потенціалу України - це, скоріше, політичне питання.

Нагадаємо, 24 грудня гелікоптер Super Puma Н225 приземлився в столичному аеропорті Жуляни. Він прилетів із Франції в Україну в рамках договору між МВС і компанією Airbus та поповнив авіапарк Єдиної авіаційної системи МВС. Після проведення необхідних процедур гвинтокрил передадуть в Національну гвардію України.