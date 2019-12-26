Украерорух втратив 19 млрд грн через окупацію Криму та частини Донбасу

ukru
08:36 • 92047 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 98979 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 112727 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 112892 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 123418 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 169314 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 267691 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261992 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255252 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236405 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3 м/с
26 %
755 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 105689 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 115079 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 101556 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 100208 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 46837 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 91998 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 112708 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 112873 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 100208 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 115079 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 9205 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 33662 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 103694 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 62731 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 148929 перегляди
Актуальне
Украерорух втратив 19 млрд грн через окупацію Криму та частини Донбасу

Украерорух втратив 19 млрд грн через окупацію Криму та частини Донбасу

Київ • УНН

 • 10771 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Через окупацію Криму і частини Донбасу після 2014 року Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) недоотримало 19 млрд гривень через скорочення обсягів польотів. Про це повідомив в інтерв’ю "НВ Бізнес" в.о. директора Украероруху Андрій Ярмак, передає УНН.

"Державне підприємство обслуговування повітряного руху України після 2014 року, коли сталася окупація Криму та частини Донбасу, отримало великі фінансові і операційні втрати. Якщо в 2013 році загальний обсяг склав 530 тис. польотів, то в 2018 році - лише близько 300 тисяч. Це мінус 44%. А транзитні польоти зменшилися майже в 3 рази. Наші спільні недоотримані доходи за весь період з 2014 року оцінюються приблизно 19 млрд грн", - зазначив Ярмак.

За його словами, у 2013 році найбільша частка припадала на транзитні польоти - 65%. І в основному, це були польоти в Сімферопольському FIR-e (район польотної інформації) з Європи в країни Південно-Східної Азії.

"Після того, як сталася тимчасова окупація Криму, в березні 2014 року Державіаслужба прийняла рішення закрити повітряний простір над півостровом. Тому транзитні потоки пішли на південь від до берегів Туреччини", - розповів Ярмак.

Наразі, як зазначив Ярмак, транзитні потоки складають трохи більше 40% від загальної кількості обслугованих підприємством рейсів авіакомпаній. Це в основному транзит з півдня на північ і навпаки.

"Ми розробили процедури використання повітряного простору в районі Чорного моря, спеціальний safety case і відкрили 4 траси над Чорним морем, які сьогодні також активно використовуються. У 2015 році EASA (Європейське агентство авіаційної безпеки) схвалила ці траси. А в жовтні 2018 Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) зробило висновок, що ці 4 траси є безпечними", - зазначив Ярмак.

За його словами, зараз по цих трасах проходить близько 70 рейсів на добу. Підприємство планує в рамках цього району польотної інформації відкривати нові траси.

"Вони дозволять авіакомпаніям більш гнучко планувати виконання польотів, вибирати оптимальні маршрути, скорочувати час польоту і використовувати менше палива", - впевнений Ярмак.

Проте він вважає, що глобальне відновлення транзитного потенціалу України - це, скоріше, політичне питання.

Нагадаємо, 24 грудня гелікоптер Super Puma Н225 приземлився в столичному аеропорті Жуляни. Він прилетів із Франції в Україну в рамках договору між МВС і компанією Airbus та поповнив авіапарк Єдиної авіаційної системи МВС. Після проведення необхідних процедур гвинтокрил передадуть в Національну гвардію України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$71.75
Bitcoin
$83,448.80
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.95
Золото
$3,040.61
Ethereum
$1,946.01