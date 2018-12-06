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УХЛ назвала трех лучших хоккеистов по итогам ноября

Киев • УНН

 • 7459 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Украинская хоккейная лига определилась с очередными обладателями звания лучшего игрока чемпионата “Украинской хоккейной лиги Пари-Матч”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УХЛ.

УХЛ назвала трех лучших хоккеистов по итогам ноября

Лучшим вратарем ноября стал представитель херсонского “Днепра” Олег Петров. В 6 матчах голкипер пропустил 8 шайб, заработав коэффициент надежности 1,37 и отразив 95,7 процента бросков. 2 встречи с 6 стали “сухими” для вратаря “Днепра”.

Лучшим игроком линии обороны стал Всеволод Толстушко с “Кременчуга”. В 8 матчах защитник набрал 4 (1 + 3) очка при показателе полезности +7. Хорошо проявил себя Толстушко в матчах против прямых конкурентов — “Днепра” и “Донбасса”, заработав по результату трех встреч с ними полезность +1.

Лучшим форвардом месяца стал другой представитель “Кременчуга” Николай Киселев. Нападающий ударно провел ноябрь, набрав в 7 матчах 11 (6 + 5) очков.

Добавим, что автором наиболее красивой заброшенной шайбы в ноябре стал нападающий “Днепра” Кирилл Бондаренко.

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