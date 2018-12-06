УХЛ назвала трьох кращих хокеїстів за підсумками листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Українська хокейна ліга визначилася із черговими володарями звання кращого гравця чемпіонату “Української хокейної ліги Парі-Матч”, інформує УНН з посиланням на прес-службу УХЛ.
Кращим воротарем листопада став представник херсонського “Дніпра” Олег Петров. У 6 матчах голкіпер пропустив 8 шайб, заробивши коефіцієнт надійності 1,37 і відбивши 95,7 відсотки кидків. 2 зустрічі з 6 стали “сухими” для воротаря “Дніпра”.
Кращим гравцем лінії оборони став Всеволод Толстушко з “Кременчука”. У 8 матчах захисник набрав 4 (1 + 3) очки при показнику корисності +7. Добре проявив себе Толстушко в матчах проти прямих конкурентів — “Дніпра” і “Донбасу”, заробивши по результату трьох зустрічей з ними корисність +1.
Кращим форвардом місяця став інший представник “Кременчука” Микола Кисельов. Нападник ударно провів листопад, набравши в 7 матчах 11 (6 + 5) очок.
Додамо, що автором найбільш красивою закинутої шайби в листопаді став нападник “Дніпра” Кирила Бондаренка.