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УХЛ назвала трьох кращих хокеїстів за підсумками листопада

Київ • УНН

 • 7459 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Українська хокейна ліга визначилася із черговими володарями звання кращого гравця чемпіонату “Української хокейної ліги Парі-Матч”, інформує УНН з посиланням на прес-службу УХЛ.

УХЛ назвала трьох кращих хокеїстів за підсумками листопада

Кращим воротарем листопада став представник херсонського “Дніпра” Олег Петров. У 6 матчах голкіпер пропустив 8 шайб, заробивши коефіцієнт надійності 1,37 і відбивши 95,7 відсотки кидків. 2 зустрічі з 6 стали “сухими” для воротаря “Дніпра”.

Кращим гравцем лінії оборони став Всеволод Толстушко з “Кременчука”. У 8 матчах захисник набрав 4 (1 + 3) очки при показнику корисності +7. Добре проявив себе Толстушко в матчах проти прямих конкурентів — “Дніпра” і “Донбасу”, заробивши по результату трьох зустрічей з ними корисність +1.

Кращим форвардом місяця став інший представник “Кременчука” Микола Кисельов. Нападник ударно провів листопад, набравши в 7 матчах 11 (6 + 5) очок.

Додамо, що автором найбільш красивою закинутої шайби в листопаді став нападник “Дніпра” Кирила Бондаренка.

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