Венгерско-украинский проект сотрудничества в области безопасности дорожного движения презентовали в Ужгороде

По совместной украинско-венгерской инициативе 2017 года на Закарпатье было решено объявить годом сотрудничества в области безопасности дорожного движения.

Участие в торжественном мероприятии приняли Генеральный консул Венгрии в г. Ужгород Йожеф Бугайло, представители местного самоуправления и руководства полиции венгерского города Ньиредьхаза, руководство Закарпатской облгосадминистрации и областного совета, города Ужгород, представители правоохранительных органов Закарпатья и более сотни ужгородских школьников.

Цель совместного проекта двух приграничных регионов Венгрии и Украины - повышение уровня безопасности на дорогах Закарпатья, уменьшение травматизма в результате ДТП и уровня аварийности на дорогах, улучшение образованности граждан, в том числе школьников, в соблюдении правил дорожного движения.

"Украинская сторона обеспечит планирование и организацию совместных мероприятий, а наши венгерские партнеры берут на себя материально-технический аспект реализации проектов. Так, сегодня мы получили от Генерального консульства Венгрии в г. Ужгород 150 комплектов светоотражающих жилетов для патрульных полицейских Закарпатья и 100 комплектов жилетов и элементов одежды для ужгородских школьников. Это лишь первый этап в контексте нашей общей инициативы. Уже 6 февраля по выполнению своеобразных служебных обязанностей приступят 11 школьных патрульных, отбор и подготовка которых состоялась в рамках реализации инициативы "Школьный патруль". При поддержке венгерской стороны для школьников сшита форма, изготовлены жетоны и удостоверения. Впоследствии еще одно учебное заведение Ужгорода присоединится к этому проекту. Это не первая и не последняя инициатива Управление патрульной полиции Ужгорода и Мукачево, призванная на популяризацию соблюдения правопорядка и защиты прав и свобод граждан ", - рассказал УНН начальник УПП городов Ужгород и Мукачево Юрий Марценишин.

Напомним, по состоянию на 27 января критической по уровню аварийности остается ситуация в трех областях Украины и еще в пяти областях уровень аварийности остается высоким . К числу областей с критическим уровнем входит и Закарпатская.