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Угорсько-український проект співпраці у галузі безпеки дорожнього руху презентували в Ужгороді

Угорсько-український проект співпраці у галузі безпеки дорожнього руху презентували в Ужгороді

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 1 лютого. УНН. Сьогодні, 1 лютого, в Ужгороді на базі ЗОШ ім.Дойко Габора відбулося урочисте відкриття серії заходів у рамках співпраці Генерального консульства Угорщини у м.Ужгород та Управління патрульної поліції у містах Ужгород та Мукачеве, передає кореспондент УНН.

За спільної українсько-угорської ініціативи 2017 рік на Закарпатті було вирішено оголосити роком співпраці у галузі безпеки дорожнього руху.

Участь в урочистому заході взяли Генеральний консул Угорщини у м.Ужгород Йожеф Бугайло, представники місцевого самоврядування та керівництва поліції угорського міста Ньїредьгаза, керівництво Закарпатської облдержадміністрації та обласної ради, міста Ужгород, представники правоохоронних органів Закарпаття та понад сотня ужгородських школярів.

Мета спільного проекту двох прикордонних регіонів Угорщини та України — підвищення рівня безпеки на дорогах Закарпаття, зменшення травматизму внаслідок ДТП та рівня аварійності на дорогах, покращення освіченості громадян, зокрема школярів, у дотриманні правил дорожнього руху.

“Українська сторона забезпечить планування та організацію спільних заходів, а наші угорські партнери беруть на себе матеріально-технічний аспект реалізації проектів. Так, сьогодні ми отримали від Генерального консульства Угорщини у м.Ужгород 150 комплектів світловідбиваючих жилетів для патрульних поліцейських Закарпаття та 100 комплектів жилетів та елементів для одягу для ужгородських школярів. Це лише перший етап у контексті нашої спільної ініціативи. Вже 6 лютого до виконання своєрідних службових обов′язків приступлять 11 шкільних патрульних, відбір і підготовка яких відбулася у рамках реалізації ініціативи „Шкільний патруль“. За підтримки угорської сторони для школярів пошита форма, виготовлені жетони та посвідчення. Згодом ще один навчальний заклад Ужгородщини долучиться до цього проекту. Це не перша і не остання ініціатива Управління патрульної поліції Ужгорода та Мукачева, покликана на популяризацію дотримання правопорядку та захисту прав і свобод громадян”, — розповів УНН начальник УПП міст Ужгород та Мукачеве Юрій Марценишин.

Нагадаємо, станом на 27 січня критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у трьох областях України та ще у п’яти областях рівень аварійності залишається високим. До числа областей із критичним рівнем входить і Закарпатська.

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