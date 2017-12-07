Венгрия запретила ввоз мяса из Украины

В ходе выборочной проверки мяса работники Национальной службы обеспечения качества пищевых продуктов обнаружили вирус африканской чумы.

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Поэтому, Венгрия запретила ввоз в страну любых мясных продуктов в том числе из Украины. Не разрешается брать с собой мясные изделия даже для собственных нужд (в бутербродах и т.д.).

Как сообщал УНН, из АЧС Беларусь ограничила ввоз свиней уже из четырех областей Украины.

По подсчетам профильных ассоциаций, убытки от распространения африканской чумы уже превышают 1 млрд грн.

В Верховной Раде, между тем, убеждены, что контролирующие органы не принимают надлежащих мер для борьбы с эпидемией и защиты интересов фермеров.