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Угорщина заборонила ввезення м'яса з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. На кордоні Чоп – Загонь виявили м’ясо, уражене вірусом африканської чуми. Про це повідомляє Угорське телеграфне агентство (МТІ), передає УНН.

В ході вибіркової перевірки м'яса працівники Національної служби забезпечення якості харчових продуктів виявили вірус африканської чуми.

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Відтак, Угорщина заборонила ввезення в країну будь-яких м’ясних продуктів у тому числі з України. Не дозволяється брати з собою м’ясні вироби навіть для власних потреб (у бутербродах тощо).

Як повідомляв УНН, через АЧС Білорусь обмежила ввезення свиней вже з чотирьох областей України.

За підрахунками профільних асоціацій, збитки від поширення африканської чуми вже перевищують 1 млрд грн.

У Верховній Раді, тим часом, переконані, що контролюючі органи не вживають належних заходів для боротьби з епідемією і захисту інтересів фермерів.

Українські Національні Новини

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