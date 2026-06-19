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Удары рф по Днепропетровщине 19 июня - двое погибших, восемь раненых

Киев • УНН

 • 1090 просмотра

российские обстрелы 19 июня в Никопольском районе Днепропетровщины унесли жизни двух человек, еще восемь ранены. Повреждены лицей, предприятие, АЗС и жилые дома.

Удары рф по Днепропетровщине 19 июня - двое погибших, восемь раненых
Фото: Министерство внутренних дел Украины

В результате российских обстрелов 19 июня в Никопольском районе Днепропетровской области погибли два человека, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины.

Подробности

Повреждены лицей, предприятие, АЗС, многоквартирный и частные жилые дома. Также под вражеским ударом оказались две общины Криворожского района

- сообщили в ведомстве.

Дополнительно

В пятницу, 19 июня, российские войска дважды ударили по Краматорску Донецкой области. Сообщалось о двух погибших и четырех раненых.

Впоследствии количество пострадавших увеличилось до шести человек, а погибших - до трех.

Напомним

Утром 18 июня российские войска нанесли удар баллистикой по Днепру. В результате погиб человек, также сообщалось о 9 раненых.

Также в результате удара пострадало частное предприятие. Впоследствии количество раненых возросло до 10 человек.

Евгений Устименко

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