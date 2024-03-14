Удар рф "шахедом" по дому в Сумах: под завалами еще могут быть люди

В Сумах под завалами разрушенного в результате попадания вражеского "шахеда" дома в ночь на 13 марта еще могут находиться люди. Об этом сообщил представитель ГСЧС в Сумской области Олег Стрелка Суспільному, передает УНН.

С 6 утра все работы возобновлены - вся инженерная, тяжелая техника на месте. Спасатели снова продолжают разбирать разрушения. Действительно есть информация, что под завалами могут находиться люди - заявил спикер ГСЧС.

По его словам, пока неизвестно количество людей, которые могут находиться под завалами дома.

"13 марта около 20:00 работы были временно приостановлены, однако оставалась наша пожарная техника потому, что была угроза повторного возникновения возгораний. Когда что-то загоралось - мы ликвидировали", - сообщил Стрелка.

Напомним

В ночь на 13 марта оккупанты ударили по пятиэтажке в Сумах "шахедом". Спасатели достали из-под завалов дома 2 погибших. Пострадали по меньшей мере 8 жителей. Подразделения ГСЧС спасли 10 человек. Уничтожено около полутора десятков квартир.